Кремль хочет помешать выиграть документальным фильмам о Сирии и допинговой программе РФ, которые "вызывают гнев" у российского президента Владимира Путина, пишет The New York Times. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Церемония награждения премией "Оскар" состоится 4 марта Фото: pixabay.com Отмечается, что Кремль хочет помешать выиграть двум документальным фильмам, которые "вызывают гнев" у президента РФ Владимира Путина.Это лента о войне в Сирии "Последние люди в Алеппо" сирийского режиссера Фераса Файяда и расследование американца Брайана Фогеля "Икар" о российской государственной допинговой программе.По словам Файяда, его работа, а также члены съемочной группы стали мишенью для критики российских СМИ и атак интернет-троллей.Фогель был вынужден четыре раза менять локацию своего производственного офиса, использовать разные телефоны и тщательно скрывать местонахождение главного героя фильма – бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.Вице-президент фонда Карнеги Эндрю Вайс пояснил изданию, что "грязные медиакампании" с использованием атак в соцсетях являются "стандартной операционной процедурой", которую РФ использует против своих мнимых врагов.Номинантов на "Оскар" объявили 23 января. "Последние люди в Алеппо" и "Икар" вместе с тремя другими лентами соревнуются в категории "Лучший документальный фильм". Церемония награждения состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки награждения оскар times путина владимира Теги: мир