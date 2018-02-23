Кремль хочет помешать выиграть документальным фильмам о Сирии и
допинговой программе РФ, которые "вызывают гнев" у российского
президента Владимира Путина, пишет The New York Times. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Церемония
награждения премией "Оскар" состоится 4 марта Фото: pixabay.com
Отмечается, что Кремль хочет помешать выиграть двум документальным
фильмам, которые "вызывают гнев" у президента РФ Владимира
Путина.Это лента о войне в Сирии "Последние люди в Алеппо"
сирийского режиссера Фераса Файяда и расследование американца
Брайана Фогеля "Икар" о российской государственной допинговой
программе.По словам Файяда, его работа, а также члены съемочной
группы стали мишенью для критики российских СМИ и атак
интернет-троллей.Фогель был вынужден четыре раза менять локацию
своего производственного офиса, использовать разные телефоны и
тщательно скрывать местонахождение главного героя фильма –
бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория
Родченкова.Вице-президент фонда Карнеги Эндрю Вайс пояснил изданию,
что "грязные медиакампании" с использованием атак в соцсетях
являются "стандартной операционной процедурой", которую РФ
использует против своих мнимых врагов.Номинантов на
"Оскар" объявили 23 января. "Последние люди в Алеппо"
и "Икар" вместе с тремя другими лентами соревнуются в
категории "Лучший документальный фильм". Церемония награждения
состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.
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