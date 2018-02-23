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|Главу штаба Навального арестовали на 30 суток за ретвит
|23.02.2018 02:11
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Он реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской!Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это всё?)— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.
Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.
Позже Волков в соцсети попросил "не привыкать" к такому развитию событий."Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте, как судья Суслов... Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)", – заявил он.
И да, не привыкайте к этому. Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте как судья Суслов.Победят правда и правдивость.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.
Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.
"Медиазона" информирует, что судебное заседание проходило в Симоновской райсуде Москвы, вел его судья Дмитрий Суслов."Я был в Екатеринбурге, про это есть масса записей в соцсетях. Я вел митинг в Екатеринбурге, он прошел без задержаний и так далее. Своим твитом я обратил внимание на пост Навального про школьный референдум, а фраза Навального не содержит призывов выходить на акции. Тем не менее мне инкриминируется, что этим твитом я организовал митинг в Москве", – сказал Волков.Волков был задержан 22 февраля в московском аэропорту Шереметьево. Он направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы. 25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом Центризбиркома допускать его на выборы. Он пытается обжаловать недопуск к выборам в судах.28 января в ряде российских городов прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей". По данным "ОВД-Инфо", тогда задержали 350 человек, большинство из них отпустили.Последний раз Волкова арестовывали 1 декабря 2017 года. Суд в Нижнем Новгороде назначил ему 30 суток административного ареста за организацию в городе несогласованного мероприятия.
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