Суд в Москве решил, что глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков организовал 28 января митинг в российской столице с помощью ретвита видео задержания Навального. При этом сам Волков был в это время в Екатеринбурге. Волков: Кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест Фото: Леонид Волков / Facebook "Он реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской! Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это все?)... Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте", – написал глава штаба. Он реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской!Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это всё?) — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. Позже Волков в соцсети попросил "не привыкать" к такому развитию событий."Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте, как судья Суслов... Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)", – заявил он. И да, не привыкайте к этому. Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте как судья Суслов.Победят правда и правдивость. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять) — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. "Медиазона" информирует, что судебное заседание проходило в Симоновской райсуде Москвы, вел его судья Дмитрий Суслов."Я был в Екатеринбурге, про это есть масса записей в соцсетях. Я вел митинг в Екатеринбурге, он прошел без задержаний и так далее. Своим твитом я обратил внимание на пост Навального про школьный референдум, а фраза Навального не содержит призывов выходить на акции. Тем не менее мне инкриминируется, что этим твитом я организовал митинг в Москве", – сказал Волков.Волков был задержан 22 февраля в московском аэропорту Шереметьево. Он направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы. 25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом Центризбиркома допускать его на выборы. Он пытается обжаловать недопуск к выборам в судах.28 января в ряде российских городов прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей". По данным "ОВД-Инфо", тогда задержали 350 человек, большинство из них отпустили.Последний раз Волкова арестовывали 1 декабря 2017 года. Суд в Нижнем Новгороде назначил ему 30 суток административного ареста за организацию в городе несогласованного мероприятия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки навального что волков это суток Теги: мир