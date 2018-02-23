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|МИД Латвии запретил въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского"
|23.02.2018 02:19
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Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 лютого 2018 р.
8 февраля 2018 года Сейм Латвии призвал правительство страны ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского". В него попали руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Андрей Луговой и другие.Законы, названные в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.Под ограничительные меры подпадают лица, ответственные за нарушение прав человека и принципа верховенства права.
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