Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс исполнил решение Сейма страны о введении санкций против граждан России, причастных к коррупции, отмыванию денег и нарушению прав человека. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД Латвии запретил въезд в страну руководителю Следственного комитета РФ и главе Чечни Фото: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija / Facebook "Выполняя решение Cейма и основываясь на законе об иммиграции, я запретил 49 людям въезд на территорию Латвии, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", – написал он. Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 лютого 2018 р. 8 февраля 2018 года Сейм Латвии призвал правительство страны ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского". В него попали руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Андрей Луговой и другие.Законы, названные в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.Под ограничительные меры подпадают лица, ответственные за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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