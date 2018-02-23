Несоблюдение процедуры переименования проспекта Михаила Калинина в
проспект героя Небесной сотни Сергея Нигояна стало причиной отмены
решения, датированного 2015 годом. Депутаты горсовета голосовали за
переименование уже второй раз Фото: Дніпровська міська рада /
Facebook В принятом депутатами документе указано, что предыдущее
решение о переименовании, датированное 2015 годом, утратило
силу.Новое решение учитывает результаты общественного слушания в
Чечеловском и Новокодакском районах Днепра, на которых проспект
находится.Проспект Калинина в Днепропетровске переименовали в
проспект Сергея Нигояна 28 января 2015 года. Нигоян родился и
жил в селе Березноватовка в Днепропетровской области.
Он первый из Небесной сотни, о чьей гибели на Майдане стало
известно. Его похоронили в родном селе.В июне 2017 года
Апелляционный административный суд Днепра удовлетворил иск
жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой и отменил решение
горсовета о переименовании. Сама Кузнецова выступала за название
Чечеловский
проспект.По данным Генпрокуратуры, Нигояна
убили 22 января 2014 года из гладкоствольного оружия для
резиновых пуль, которое было заряжено охотничьими патронами.
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