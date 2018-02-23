Несоблюдение процедуры переименования проспекта Михаила Калинина в проспект героя Небесной сотни Сергея Нигояна стало причиной отмены решения, датированного 2015 годом. Депутаты горсовета голосовали за переименование уже второй раз Фото: Дніпровська міська рада / Facebook В принятом депутатами документе указано, что предыдущее решение о переименовании, датированное 2015 годом, утратило силу.Новое решение учитывает результаты общественного слушания в Чечеловском и Новокодакском районах Днепра, на которых проспект находится.Проспект Калинина в Днепропетровске переименовали в проспект Сергея Нигояна 28 января 2015 года. Нигоян родился и жил в селе Березноватовка в Днепропетровской области. Он первый из Небесной сотни, о чьей гибели на Майдане стало известно. Его похоронили в родном селе.В июне 2017 года Апелляционный административный суд Днепра удовлетворил иск жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой и отменил решение горсовета о переименовании. Сама Кузнецова выступала за название Чечеловский проспект.По данным Генпрокуратуры, Нигояна убили 22 января 2014 года из гладкоствольного оружия для резиновых пуль, которое было заряжено охотничьими патронами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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