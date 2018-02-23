Новое обвинение против экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса состоит из 32 пунктов. Утверждается, что политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине и отмыли их через офшоры. По версии следствия, Манафорт тратил офшорные деньги на предметы роскоши и недвижимость Фото: EPA Обвинение состоит из 32 пунктов. Утверждается, что политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006 по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Согласно документу, Манафорт тратил указанные деньги на предметы роскоши, разнообразные услуги для себя и своей семьи, а также покупку недвижимости. Гейтс использовали средства для выплаты ипотеки и обучения детей.Политтехногологов обвиняют в банковском мошенничестве и подаче заведомо ложных налоговых деклараций.The New York Times пишет, что новые обвинения частично повторяют предыдущие и были поданы в федеральный суд Александрии в штате Вирджиния, где фиксировались финансовые преступления.30 октября 2017 года Манафорта и Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.В декабре суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет.Суд по делу политтехнологов может начаться осенью 2018 года.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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