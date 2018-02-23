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Против Манафорта выдвинули новые обвинения
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23.02.2018 02:59
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Новое обвинение против экс-главы предвыборного штаба президента
Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса
состоит из 32 пунктов. Утверждается, что политтехнологи получили
"десятки миллионов долларов" во время работы в Украине и отмыли их
через офшоры. По версии следствия, Манафорт тратил офшорные деньги
на предметы роскоши и недвижимость Фото: EPA Обвинение состоит из
32 пунктов. Утверждается, что политтехнологи получили "десятки
миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006 по 2015 год
они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил
более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии
следствия, отмыл более $3 млн.Согласно документу, Манафорт тратил
указанные деньги на предметы роскоши, разнообразные услуги для себя
и своей семьи, а также покупку недвижимости. Гейтс использовали
средства для выплаты ипотеки и обучения детей.Политтехногологов
обвиняют в банковском мошенничестве и подаче заведомо ложных
налоговых деклараций.The New York Times пишет, что новые обвинения
частично повторяют предыдущие и были поданы в федеральный суд
Александрии в штате Вирджиния, где фиксировались финансовые
преступления.30 октября 2017 года Манафорта и Гейтса обвинили
в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по
12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.В декабре
суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал
носить электронный браслет.Суд по делу политтехнологов может
начаться осенью 2018 года.В 2000-х годах
Манафорт консультировал в Украине Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По
данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США,
что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с
2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера
Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По
данным агентства, он разработал стра
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