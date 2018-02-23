По словам менеджера сборной Чехии по хоккею Яна Черны, ему
предлагали €100 за отказ от красной формы в полуфинальном матче на
Олимпиаде, в котором его команда сыграет против россиян. Чехов
просили отказаться от красной формы Фото: ЕРА Он рассказал, что,
используя право выбора формы, Чехия остановилась на красных майках,
но "один русский" пытался давить, настаивая на отказе от красной
формы в пользу "красивой белой".По словам Черны, россиянин
предлагал ему за это €100.Сборная Чехии не стала менять выбранную
форму.Издание пишет, что у менеджера из Чехии был также конфликт с
российским телеоператором, который на камеру снимал тренировку
чешской команды, несмотря на запрет.Полуфинал олимпийского
хоккейного турнира Чехия – команда россиян состоится 23
февраля.
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