Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил, что "неумышленно" принимал стероиды, сообщили в Национальном антидопинговом центре Украины. Срна последний раз выходил на поле 13 сентября 2017 года Фото: EPA Отмечается, что по результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе 35-летнего хорватского футболиста выявили "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Срны "экзогенных производных дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.Согласно заявлению, после сообщения о неблагоприятном результате анализа Срна "добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года". Футболист заявил, что "неумышленно нарушил антидопинговые правила".Ведомство приняло во внимание пояснения Срны и пришло к выводу об "отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении". В результате НАДЦ применил к игроку санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия положительной пробы.Спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.Последний раз Срна выходил на поле 13 сентября 2017 года в Харькове в стартовом матче группы Лиги чемпионов против итальянского "Наполи". "Шахтер" тогда победил со счетом 2:1.В октябре футболист заявлял, что "чист от допинга и сможет доказать это". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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