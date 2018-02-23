Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил, что "неумышленно"
принимал стероиды, сообщили в Национальном антидопинговом центре
Украины. Срна последний раз выходил на поле 13 сентября 2017 года
Фото: EPA Отмечается, что по результатам внесоревновательного
тестирования 22 марта 2017 года в пробе 35-летнего хорватского
футболиста выявили "нетипичные показатели компонентов эндогенного
стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в
допинг-пробе Срны "экзогенных производных дегидроэпиандростерона",
которые включены в список запрещенных веществ Всемирного
антидопингового агентства.Согласно заявлению, после сообщения о
неблагоприятном результате анализа Срна "добровольно принял
временное отстранение с 22 сентября 2017 года". Футболист заявил,
что "неумышленно нарушил антидопинговые правила".Ведомство приняло
во внимание пояснения Срны и пришло к выводу об "отсутствии
значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении". В
результате НАДЦ применил к игроку санкцию в виде 17-месячного
отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия положительной
пробы.Спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за два
месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018
года.Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в
Лозанне.Последний раз Срна выходил на поле 13 сентября 2017 года в
Харькове в стартовом матче группы Лиги чемпионов против
итальянского "Наполи". "Шахтер" тогда победил со счетом 2:1.В
октябре футболист заявлял, что "чист от допинга и сможет
доказать это".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира