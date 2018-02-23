В России живут злые люди, которые не уважают друг друга, считает актер из РФ Алексей Панин. Он отметил, что уехал бы из страны "к чертовой матери", если бы позволяло финансовое положение. Панин: Все очень печально и в жизни, и в кино Фото: Алексей Панин / "ВКонтакте" "Я абсолютно подписываюсь под всем, что говорит Серебряков. Наглость, хамство и сила, но я бы сказал, что это быдлосила. Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила. ...Готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее. Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице... Страна хамов", – сказал Панин.По его словам, "жить в этой стране нельзя"."Это страна гомофобная, люди злые. Они не уважают друг друга. Во всем мире автомобилисты друг друга пропускают, а в нашей – пытаются не дать проехать. Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда... Если бы мое финансовое положение было бы таким, как 10 лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога - только бы вон из этой страны... Все очень печально и в жизни, и в кино", – заявил актер.После слов Серебряков о силе, наглости и хамстве как национальной идее России в РФ предлагают лишить его гражданства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки панин актер алексей друг что Теги: мир