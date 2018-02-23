Сводка Новостей
- Universal анонсировала третью часть фильма "Мир юрского периода"
- Енин заявил, что Печерский суд саботирует рассмотрение дела Курченко
- В Украине неофициально работают около 5 млн человек – Госслужба труда
- Курс гривны к евро снизился до 27,07 грн/$
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один получил ранения – штаб АТО
|В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей
|23.02.2018 04:25
|
https://www.facebook.com/4vlada/posts/1724024024330229
Журналистка издания в Facebook рассказала, что работники СМИ во время инцидента находились на втором этаже. При этом преступник, по ее словам, не скрывал лица и "бросил две бутылки с нефтепродуктами"."Это запугивание, это дикость, за которую нужно наказывать", – заявила она.
https://www.facebook.com/ann.kalaur/posts/1559822304137099 Полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Злоумышленника разыскивают. Ему грозит от трех до 15 лет заключения.
Поделитесь статьей с друзьями