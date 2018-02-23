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В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей
23.02.2018 04:25
Неизвестный, не скрывая лица, зашел в редакцию ровенского издания "Четверта влада" и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал. Выгорел первый этаж офиса Фото: Інна Білецька / Facebook Отмечается, что в 19.00 в неизвестный зашел в редакцию и поджег зажигательную смесь. Выгорело помещение на первом этаже офиса. Никто не пострадал.
https://www.facebook.com/4vlada/posts/1724024024330229
Журналистка издания в Facebook рассказала, что работники СМИ во время инцидента находились на втором этаже. При этом преступник, по ее словам, не скрывал лица и "бросил две бутылки с нефтепродуктами"."Это запугивание, это дикость, за которую нужно наказывать", – заявила она.
https://www.facebook.com/ann.kalaur/posts/1559822304137099 Полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Злоумышленника разыскивают. Ему грозит от трех до 15 лет заключения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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