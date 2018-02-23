Бывший министр финансов Украины Юрий Колобов сотрудничал со следствием, отметил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Енин сообщил, что Колобова в Испании допросили украинские прокуроры Фото: gp.gov.ua "Указанный фигурант лежит за пределами моей компетенции, тем не менее могу отметить, что органы прокуратуры в первую очередь должны стоять на стороне закона и иногда принимать довольно непопулярные решения", – сказал он.По словам прокурора, если срок привлечения к ответственности за конкретное преступление истек, "надо принимать соответствующее процессуальное решение"."Указанное производство находится на контроле генпрокурора, в нем фигурировал не только Колобов. Насколько мне известно, он был допрошен на территории Испании представителями ГПУ, активно сотрудничал со следствием. О дальнейшем ходе расследования общество будет информировано в подходящий момент", – заверил Енин.При этом он добавил, что в указанном производстве фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и другие бывшие чиновники.Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Украинские правоохранители подозревали его в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра.В декабре того же года Генпрокуратура подала ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности.21 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и освободил от уголовной ответственности Колобова из-за истечения сроков давности.Адвокат экс-министра Игорь Фомин сообщил, что Колобов получил согласие на постоянное проживание в Испании и не имеет запретов на возвращение в Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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