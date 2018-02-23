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Енин о закрытии дела против Колобова: Иногда надо принимать непопулярные решения
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23.02.2018 04:41
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Бывший министр финансов Украины Юрий Колобов сотрудничал со
следствием, отметил заместитель генерального прокурора Евгений
Енин. Енин сообщил, что Колобова в Испании допросили украинские
прокуроры Фото: gp.gov.ua "Указанный фигурант лежит за пределами
моей компетенции, тем не менее могу отметить, что органы
прокуратуры в первую очередь должны стоять на стороне закона и
иногда принимать довольно непопулярные решения", – сказал
он.По словам прокурора, если срок привлечения к ответственности за
конкретное преступление истек, "надо принимать соответствующее
процессуальное решение"."Указанное производство находится на
контроле генпрокурора, в нем фигурировал не только Колобов.
Насколько мне известно, он был допрошен на территории Испании
представителями ГПУ, активно сотрудничал со следствием. О
дальнейшем ходе расследования общество будет информировано в
подходящий момент", – заверил Енин.При этом он добавил, что в
указанном производстве фигурируют экс-президент Виктор Янукович,
экс-премьер Николай Азаров и другие бывшие чиновники.Колобов
занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012
года – феврале 2014 года. Украинские
правоохранители подозревали его в незаконном
финансировании строительства телекоммуникационной сети
спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн
грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по
ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции
бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае
2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие
Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд
Киева разрешил провести специальное досудебное
расследование в уголовном производстве в отношении
экс-министра.В декабре того же года Генпрокуратура подала
ходатайство об освобождении Колобова от уголовной
ответственности.21 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил
ходатайство ГПУ и освободил от уголовной ответственности
Колобова из-за истечения сроков давности.Адвокат экс-министра
Игорь Фомин сообщил, что Колобов получил согласие на постоянное
проживание в Испании и не имеет запретов на возвращение в Украину.
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