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|Климпуш-Цинцадзе считает, что Москаля можно арестовать на 15 суток за оскорбление Супрун
|23.02.2018 05:28
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https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10215613420187483
21 февраля Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украину должны прибыть вакцины от кори, которые будут распределены по регионам. При этом она отметила, что власти Закарпатья получили восемь тыс. доз препаратов от Венгрии, но не растаможили их.22 февраля Москаль на заседании Закарпатского облсовета заявил, что венгерские вакцины не являются контрабандой."В таможне все растаможено... это что за еб...нутая, извините меня?! Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?!" – сказал он.На персональном сайте чиновник признался, что ему хочется умышленно для Супрун "заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке".Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука призвал уволить главу Закарпатской облгосадминистрации после таких слов.
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