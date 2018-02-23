Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, оскорбив исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, совершил мелкое хулиганство, отметила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер призвала "дать жесткий отпор такому безобразию" Фото: Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook "Статья 173 влечет [ответственность] за мелкое хулиганство – наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн. – ) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Что решит судья, если такое обращение таки будет?", – задалась вопросом она.Климпуш-Цинцадзе назвала поведение Москаля "категорически неприемлемым". Вице-премьер попросила коллег по Кабинету Министров "дать жесткий отпор такому безобразию"."Это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника", – подчеркнула чиновница. https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10215613420187483 21 февраля Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украину должны прибыть вакцины от кори, которые будут распределены по регионам. При этом она отметила, что власти Закарпатья получили восемь тыс. доз препаратов от Венгрии, но не растаможили их.22 февраля Москаль на заседании Закарпатского облсовета заявил, что венгерские вакцины не являются контрабандой."В таможне все растаможено... это что за еб...нутая, извините меня?! Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?!" – сказал он.На персональном сайте чиновник признался, что ему хочется умышленно для Супрун "заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке".Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука призвал уволить главу Закарпатской облгосадминистрации после таких слов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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