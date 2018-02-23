В декабре 2016 года российский дипломат сообщил аргентинским спецслужбам, что нашел в здании посольства РФ 12 чемоданов с кокаином. Правоохранителям двух стран удалось поймать злоумышленников, которые хотели наладить наркотрафик через представительство в Буэнос-Айресе. Полицейские заменили наркотик на муку и отправили в РФ Скриншот: EL PAIS / YouTube Отмечается, что в декабре 2016 года посол РФ сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили на муку, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали три человека, в том числе бывшего сотрудник посольства.В Аргентине 21 февраля задержали двоих подозреваемых, в том числе полицейского Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк. Благодаря знанию русского языка он договаривался с министерством внутренних дел РФ о стажировке аргентинских правоохранителей в России.Издание отмечает, что партию наркотика могли заготовить для реализации на чемпионате мира по футболу в РФ летом этого года, когда цена груза выросла бы в несколько раз.Источник в МИД РФ рассказал ТАСС, что о дополнительных подробностях официально сообщат после завершения всех оперативных мероприятий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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