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В посольстве РФ в Аргентине обнаружили 389 кг кокаина
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23.02.2018 06:16
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В декабре 2016 года российский дипломат сообщил аргентинским
спецслужбам, что нашел в здании посольства РФ 12 чемоданов с
кокаином. Правоохранителям двух стран удалось поймать
злоумышленников, которые хотели наладить наркотрафик через
представительство в Буэнос-Айресе. Полицейские заменили наркотик на
муку и отправили в РФ Скриншот: EL PAIS / YouTube Отмечается, что в
декабре 2016 года посол РФ сообщил аргентинским спецслужбам об
обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим
весом в 389 кг. Наркотик заменили на муку, а чемоданы оснастили
GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в
итоге задержали три человека, в том числе бывшего сотрудник
посольства.В Аргентине 21 февраля задержали двоих подозреваемых, в
том числе полицейского Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк.
Благодаря знанию русского языка он договаривался с министерством
внутренних дел РФ о стажировке аргентинских правоохранителей в
России.Издание отмечает, что партию наркотика могли заготовить для
реализации на чемпионате мира по футболу в РФ летом этого года,
когда цена груза выросла бы в несколько раз.Источник в МИД РФ
рассказал ТАСС, что о дополнительных подробностях официально
сообщат после завершения всех оперативных мероприятий.
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