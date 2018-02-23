Государственная служба по вопросам труда Украины считает снижение уровня теневой занятости одним из приоритетных направлений работы в 2018 году, отметил глава ведомства Роман Чернега. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чернега утверждает, что в Украине сократили налоги на фонд оплаты труда Фото: dsp.gov.ua По его словам, снижение уровня теневой занятости будет одним из приоритетных направлений работы службы в 2018 году.До этого в комментарию изданию Чернега говорил, что в декабре 2017-го были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые практически на половину сократили налоги на фонд оплаты труда. По словам чиновника, это с одной стороны увеличит поступления в госбюджет, а с другой – даст работникам возможность получать положенную им социальную защиту.В мае 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявлял, "в тени" в Украине работают около 8 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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