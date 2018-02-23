Государственная служба по вопросам труда Украины считает снижение
уровня теневой занятости одним из приоритетных направлений работы в
2018 году, отметил глава ведомства Роман Чернега. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Чернега утверждает, что в
Украине сократили налоги на фонд оплаты труда Фото: dsp.gov.ua По
его словам, снижение уровня теневой занятости будет одним из
приоритетных направлений работы службы в 2018 году.До этого в
комментарию изданию Чернега говорил, что в декабре 2017-го были
приняты изменения в Налоговый кодекс, которые практически на
половину сократили налоги на фонд оплаты труда. По словам
чиновника, это с одной стороны увеличит поступления в госбюджет, а
с другой – даст работникам возможность получать положенную им
социальную защиту.В мае 2017 года министр социальной
политики Андрей Рева заявлял, "в тени" в Украине работают
около 8 млн человек.
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