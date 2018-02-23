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Енин заявил, что Печерский суд саботирует рассмотрение дела Курченко
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23.02.2018 07:36
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Ходатайство о применении заочной процедуры в отношении бизнесмена
Сергея Курченко было подано еще год назад, но судьи Печерского
районного суда Киева постоянно переносят заседания, отметил
заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Судей Печерского
суда могут привлечь к уголовной ответственности Фото: Печерський
районний суд м. Києва – прес-служба / Facebook "Первое ходатайство
о применении заочной процедуры в отношении Курченко было подано
прокуратурой ровно год назад", – напомнил он.По словам
замгенпрокурора, судьи Печерского районного суда Киева "по
надуманным причинам постоянно переносят заседания и затягивают
рассмотрение дела".Енин допускает, что за это их могут привлечь к
уголовной ответственности."Мы сейчас очень внимательно анализируем
действия и процессуальные решения каждого из указанных судей, и не
могу исключать, что правоохранительными органами Украины будет
открыто производство по ст. 256 Уголовного кодекса, которая
предусматривает ответственность за содействие преступным
организациям", –отметил он.Енин заверил, что в этом году ГПУ
добьется начала заочного процесса над Курченко.20 февраля
генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в ближайшие
дни ожидает решения суда о возможности заочного осуждения
бизнесмена. Во времена президентства Виктора Януковича
Курченко руководил компанией "Восточно-европейская
топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась
торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого
бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств,
он объявлен в международный
розыск.По данным министра внутренних дел Украины Арсена
Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету
26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что
бизнесмен получил гражданство РФ.
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