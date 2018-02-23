Ходатайство о применении заочной процедуры в отношении бизнесмена Сергея Курченко было подано еще год назад, но судьи Печерского районного суда Киева постоянно переносят заседания, отметил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Судей Печерского суда могут привлечь к уголовной ответственности Фото: Печерський районний суд м. Києва – прес-служба / Facebook "Первое ходатайство о применении заочной процедуры в отношении Курченко было подано прокуратурой ровно год назад", – напомнил он.По словам замгенпрокурора, судьи Печерского районного суда Киева "по надуманным причинам постоянно переносят заседания и затягивают рассмотрение дела".Енин допускает, что за это их могут привлечь к уголовной ответственности."Мы сейчас очень внимательно анализируем действия и процессуальные решения каждого из указанных судей, и не могу исключать, что правоохранительными органами Украины будет открыто производство по ст. 256 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за содействие преступным организациям", –отметил он.Енин заверил, что в этом году ГПУ добьется начала заочного процесса над Курченко.20 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в ближайшие дни ожидает решения суда о возможности заочного осуждения бизнесмена. Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что бизнесмен получил гражданство РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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