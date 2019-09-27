Сводка Новостей
- Байден-младший вывез из Украины миллионы и вооружал президента. Трамп
- Подозреваемый в убийстве Стерненко ходит к генпрокурору Рябошапке. На чай?
- Дальше сами: разговор между Зеленским и Трампом – это политический удар по Европе. Süddeutsche Zeitung
- Накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет - нет рынка инвестиций. Министр Соколовская
- Дорога в политический утиль, как полное недоразумение
|Дальше сами: разговор между Зеленским и Трампом – это политический удар по Европе. Süddeutsche Zeitung
|27.09.2019 16:48
|
Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вызвала крайнее возмущение в немецкой медиа-среде, в частности тот отрывок, который касается Германии. Свою критическую позицию о разговоре двух лидеров изложило издание
Журналисты акцентируют внимание на нескольких высказываниях Дональда Трампа. Согласно стенограмме, он не только похвалил своего украинского коллегу 25 июля, но также заявил, что Германия "почти ничего не делает" для Украины.
Трамп говорит, что при его разговорах с ней она "много говорит, но ничего не делает" США, однако, "очень, очень хороши" для Украины, говорит Трамп.
Журналисты также указывают на значительные суммы помощи, которые выделило немецкое правительство Украине, равно как участие немецких политиков в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Издание утверждает, что упомянутые слова не добавят украинскому президенту баллов ни в Берлине, ни в Париже.
Süddeutsche Zeitung обращает внимание на очевидный факт: без единства ЕС в вопросе России, которую в значительной степени сформировал именно Берлин, а также без политической и экономической поддержки, которую Европа предоставила Украине на фоне российской агрессии, сегодня Украине жилось бы намного хуже.
Напомним, 26 сентября Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полную версию жалобы о давлении со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре в июле.
Пред этим, 25 сентября, Белый дом обнародовал расшифровку разговора двух президентов.