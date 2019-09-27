Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вызвала крайнее возмущение в немецкой медиа-среде, в частности тот отрывок, который касается Германии. Свою критическую позицию о разговоре двух лидеров изложило издание Süddeutsche Zeitung .

"Однако в той же стенограмме, обнародованной Белым домом в среду вечером, есть второй отрывок, который особенно возмутителен для Берлина. Мы говорим о отрывке, который касается Ангелы Меркель. Можно также сказать, что дружеский телефонный разговор между Трампом и Зеленским представляется политическим ударом по Германии и ее политическому руководству", - пишет издание.

Журналисты акцентируют внимание на нескольких высказываниях Дональда Трампа. Согласно стенограмме, он не только похвалил своего украинского коллегу 25 июля, но также заявил, что Германия "почти ничего не делает" для Украины.

Трамп говорит, что при его разговорах с ней она "много говорит, но ничего не делает" США, однако, "очень, очень хороши" для Украины, говорит Трамп.

Зеленский на это отвечает согласием: "Да, Вы абсолютно правы - не только на 100%, но и на 1000%".

"В Берлине это вряд ли вызовет ликование. Напротив. Ибо вряд ли внешнеполитический кризис в какой-либо стране оказывал большее влияние на внешнюю политику Германии с 2013 года, чем кризис над восточной Украиной… Как только кризис перешел в открытую фазу, канцлер и ее тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер позаботились о том, чтобы предотвратить угрожающую эскалацию", - подчеркивает издание.

Журналисты также указывают на значительные суммы помощи, которые выделило немецкое правительство Украине, равно как участие немецких политиков в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Издание утверждает, что упомянутые слова не добавят украинскому президенту баллов ни в Берлине, ни в Париже.

"Конечно, можно сомневаться в том, что европейцы сделали довольно для Украины, можно спорить и о том, всегда ли это было правильным. Так же можно критиковать и их иногда двусмысленном поведении по отношению к Москве - ярким примером этого является немецкая поддержка сооружения российского газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Süddeutsche Zeitung обращает внимание на очевидный факт: без единства ЕС в вопросе России, которую в значительной степени сформировал именно Берлин, а также без политической и экономической поддержки, которую Европа предоставила Украине на фоне российской агрессии, сегодня Украине жилось бы намного хуже.

Напомним, 26 сентября Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полную версию жалобы о давлении со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре в июле.

Пред этим, 25 сентября, Белый дом обнародовал расшифровку разговора двух президентов.

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