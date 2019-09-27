Сводка Новостей
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|Подозреваемый в убийстве Стерненко ходит к генпрокурору Рябошапке. На чай?
|27.09.2019 17:07
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Затягивание привлечения праворадикала Сергея Стерненко к ответственности за убийство одного человека и ранение другого на улице в Одессе в ходе конфликта, который сам подозреваемый снимал на камеру в прямом эфире, может быть связано с тем, что он сейчас наведывается на прием уже к новому генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом заявил в своем видеоблоге депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский.
По его словам, ходатайство об аресте Стерненко без права выхода под залог "уже неделю как передано на согласование в Генеральную прокуратуру", однако остается без дальнейшего движения. Нардеп отмечает, что отправил депутатский требование Рябошапке с просьбой объяснить происходящее.
Напомним, что до этого избежать тюрьмы Стерненко помогало публичное покровительство уже бывшего генпрокурора Юрия Луценко, который, в частности передал (формально решение подписала его заместитель Анжела Стрижевская) дело Стерненко на расследование в Службу безопасности Украины, хотя инкриминируемые подозреваемому статьи не входят в ее компетенцию, после чего дело действительно оказалось "замороженным".