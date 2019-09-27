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|Байден-младший вывез из Украины миллионы и вооружал президента. Трамп
|27.09.2019 17:25
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Президент США Дональд Трамп указывает, что слова Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.
Джо Байден – один из отцов нынешней версии украинской государственности, которая сложилась после Евромайдана. Вице-президент часто появлялся на акциях протеста "Революции достоинства". А после ее победы стал одним из главных "друзей Украины".
Также "дядюшка Джо" курировал создание антикоррупционных органов.
Куда менее публично действовала в Украине семья Байдена. 12 мая 2014 года его сын Хантер вошел в совет директоров газодобывающей компании "Буризма".
Видимо, в этом был главный секрет "Буризмы", которая, несмотря на эмиграцию Злочевского, продолжала работать в Украине. А все помехи, которые мешали сыну Байдена и экс-министру времен Януковича бурить газ, решала американская "крыша".
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал полной ерундой обвинения, выдвинутые против него от лица "информатора" из разведки США касательно его общения с украинскими чиновниками по вопросу "дела Байдена".
Также он проанонсировал предоставление доказательств вмешательства ряда украинских должностных лиц в президентские выборы в США 2016. Об этом сообщает
В доказательство своих слов Джулиани предоставил журналистам вырезки его переписки с главным американским дипломатом по Украине Куртом Волкером. Также он анонсировал публикацию ряда прямых свидетельских показаний и видео улик, о вмешательстве ряда украинских чиновников в президентские выборы в США 2016, конечно на стороне Хиллари Клинтон.
Джулиани также опроверг утверждения в жалобе о том, что два чиновника Госдепартамента говорили с ним, что бы "предотвратить ущерб", который он якобы наносил интересам национальной безопасности США в отношении его работы с Украиной.
Ранее СМИ сообщили о жалобе информатора - одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с "иностранным лидером" (которого потом установили как Владимира Зеленского) президент США якобы сделал недопустимое "предложение".
Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего баллотироваться на предстоящих президентских выборах. После публикации стенограммы разговора стало ясно, что это не так.
Также в жалобе сотрудника разведки говорилось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани после телефонного разговора Трампа с Зеленским общался в частном порядке с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, советником Зеленского Андреем Ермаком и председателем СБУ Иваном Бакановым.