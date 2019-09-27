Президент США Дональд Трамп указывает, что слова Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента (очевидно, здесь Трамп имеет в виду пятого президента Украины Петра Порошенко – ред.). Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - написал он в своем Twitter..

Джо Байден – один из отцов нынешней версии украинской государственности, которая сложилась после Евромайдана. Вице-президент часто появлялся на акциях протеста "Революции достоинства". А после ее победы стал одним из главных "друзей Украины".

Байден часто приезжал в нашу страну и был официально ее куратором. Он выступал с трибуны Рады и даже сидел в кресле Порошенко на одном из совещаний.

Также "дядюшка Джо" курировал создание антикоррупционных органов.

Куда менее публично действовала в Украине семья Байдена. 12 мая 2014 года его сын Хантер вошел в совет директоров газодобывающей компании "Буризма".

Это случилось очень вовремя для "Буризмы", которая принадлежала (и принадлежит сейчас) экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому.

После бегства экс-президента компанию Злочевского ждали недобрые времена: уголовные дела, "отжим" или вообще закрытие. Параллельно средства экс-министра замораживались по всему миру. И тут вдруг одним из директоров становится сын куратора Украины из США – Джо Байдена. Сообщение об этом до сих пор опубликовано на сайте компании. По данным американского журналиста Питера Швейцера, сыну Байдена платили по 50-150 тысяч долларов в месяц. А за пять лет работы Хантер получил три миллиона долларов. Эти цифры вчера на брифинге с Зеленским, кстати, озвучивал и Дональд Трамп. Сам Хантер говорил, что никакого конфликта интересов с работой отца по Украине здесь нет, поскольку свою работу в "Буризме" он с ним не обсуждал. Интересно, что кроме сына Байдена в правлении фирмы Злочевского находились и другие западные VIP-персоны: к примеру, польский экс-президент Александр Квасьневский. Которые неизвестны своими достижениями на поприще бурения скважин, но вхожи в западную элиту.

Видимо, в этом был главный секрет "Буризмы", которая, несмотря на эмиграцию Злочевского, продолжала работать в Украине. А все помехи, которые мешали сыну Байдена и экс-министру времен Януковича бурить газ, решала американская "крыша".

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал полной ерундой обвинения, выдвинутые против него от лица "информатора" из разведки США касательно его общения с украинскими чиновниками по вопросу "дела Байдена".

Также он проанонсировал предоставление доказательств вмешательства ряда украинских должностных лиц в президентские выборы в США 2016. Об этом сообщает CNN .

"Отвечая на вопрос о деталях жалобы, из-за которой многие американские чиновники глубоко обеспокоены его действиями при общении с украинскими чиновниками и гражданами, Джулиани назвал обвинение полной ерундой", - говорится в сообщении.

В доказательство своих слов Джулиани предоставил журналистам вырезки его переписки с главным американским дипломатом по Украине Куртом Волкером. Также он анонсировал публикацию ряда прямых свидетельских показаний и видео улик, о вмешательстве ряда украинских чиновников в президентские выборы в США 2016, конечно на стороне Хиллари Клинтон.

Джулиани также опроверг утверждения в жалобе о том, что два чиновника Госдепартамента говорили с ним, что бы "предотвратить ущерб", который он якобы наносил интересам национальной безопасности США в отношении его работы с Украиной.

"Государственный департамент ни разу не связывался со мной в контексте той информации, о которой вы говорите", - отметил адвокат.

Ранее СМИ сообщили о жалобе информатора - одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с "иностранным лидером" (которого потом установили как Владимира Зеленского) президент США якобы сделал недопустимое "предложение".

Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего баллотироваться на предстоящих президентских выборах. После публикации стенограммы разговора стало ясно, что это не так.

Также в жалобе сотрудника разведки говорилось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани после телефонного разговора Трампа с Зеленским общался в частном порядке с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, советником Зеленского Андреем Ермаком и председателем СБУ Иваном Бакановым.

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