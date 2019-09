Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает, что Хантер Байден нарушал законодательство во время своей работы в Украине. Об этом стало известно из интервью украинского экс-чиновника американскому изданию The Washington Post.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушил", - прокомментировал Луценко деятельность Хантера Байдена в Украине. Издание пишет, что именно на слова Луценко ранее опирался личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани в отношении обвинений по делу Байдена. Сам же Хантер Байден сразу опроверг обвинения со стороны президента США Дональда Трампа и его юриста Джулиани. Они считали, что Джо Байден, пребывая в должности вице-президента США, потребовал от украинского руководства уволить прокурора, который расследовал нарушения компании, которую связывают с Хантером Байденом. Как известно, с 2014 года Роберт Хантер Байден входил в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings. Он покинул этот пост в 2019 году. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что президент Трамп во время июльского телефонного звонка часто оказывал давление на президента Украины, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена. Кроме того, в августе издание New York Times писало, что Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского, чтобы побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена. Также стало известно, что информатор разведки США подал жалобу генеральному инспектору своего ведомства касательно общения президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. 25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора двух президентов, перевод с английского языка можно почитать здесь. 26 сентября Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полную версию жалобы о давлении со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре в июле. В связи со скандалом, который возник вокруг слухов о том, что президент США якобы оказывал давление на украинского президента, Демократическая партия США решила инициировать процедуру импичмента Трампу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки сша президента украинского что байден Теги: последние сводки