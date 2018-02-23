В начале февраля глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев выражал надежду, что имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа с российским "Газпромом" удастся в феврале. Коболев заявил, что прогресса в переговорах пока нет Фото: ЕРА "Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", – отметил Коболев.31 мая 2017 года стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил ключевые требования НАК "Нафтогаз України" в споре с "Газпромом": условие "бери или плати" упразднено; запрет на реэкспорт отменен; формула цены на газ пересмотрена с 2014 года. В "Газпроме" решение назвали промежуточным.22 декабря в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму $56 млрд полностью отклонили. По информации "Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный Донбасс.В то же время в "Газпроме" заявили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года).Коболев сообщил, что окончательная сумма расчетов между НАК "Нафтогаз України" и ПАО "Газпром" будет известна после вынесения Стокгольмским арбитражем 28 февраля 2018 года решения по транзитному контракту.7 февраля он заявил, что НАК "Нафтогаз України" провел несколько раундов переговоров с представителями российского "Газпрома" относительно имплементации решения арбитража по контракту на поставку газа. Он выражал надежду, что имплементировать решение удастся в феврале. Коболев прогнозировал, что, если документ будет подписан, "Нафтогаз" сможет возобновить импорт газа из России с марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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