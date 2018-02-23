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Коболев: Пока что прогресса в переговорах с "Газпромом" нет, но он будет
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23.02.2018 18:14
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В начале февраля глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев
выражал надежду, что имплементировать решение Стокгольмского
арбитража по контракту купли-продажи газа с российским "Газпромом"
удастся в феврале. Коболев заявил, что прогресса в переговорах пока
нет Фото: ЕРА "Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что
прогресса нет… Но он будет", – отметил Коболев.31 мая 2017 года
стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил
ключевые требования НАК "Нафтогаз України" в споре с
"Газпромом": условие "бери или плати" упразднено; запрет на
реэкспорт отменен; формула цены на газ пересмотрена с 2014 года. В
"Газпроме" решение назвали промежуточным.22 декабря в
"Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем
спорным вопросам контракта на поставку газа. В украинской
компании сообщили, что требования российской стороны относительно
условия "бери или плати" на сумму $56 млрд полностью отклонили. По
информации "Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора
газа снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский
арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен
платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный
Донбасс.В то же время в "Газпроме" заявили, что суд обязал
"Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2
млрд и проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря
2017 года).Коболев сообщил, что окончательная сумма расчетов
между НАК "Нафтогаз України" и ПАО "Газпром" будет известна
после вынесения Стокгольмским арбитражем 28 февраля 2018 года
решения по транзитному контракту.7 февраля он заявил, что НАК
"Нафтогаз України" провел несколько раундов переговоров с
представителями российского "Газпрома" относительно имплементации
решения арбитража по контракту на поставку газа. Он выражал
надежду, что имплементировать решение удастся в
феврале. Коболев прогнозировал, что, если документ будет
подписан, "Нафтогаз" сможет возобновить импорт газа из России с
марта 2018 года.
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