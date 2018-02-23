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В Египте найдено мертвой 27-летнюю украинку
23.02.2018 18:14
В Египте найдено мертвой 27-летнюю украинку
По предварительной информации, девушка работала в одном из местных отелей
В Египте 22 февраля в арендованной квартире было найдено мертвой 27-летнюю украинку.
В Египте найдено мертвой 27-летнюю украинку Фото: google.com

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", - рассказал начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, передает "112 Украина".

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из местных отелей в отделе работы с гостями. Ее тело обнаружил сожитель после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.

Расследование ведет местная полиция.

Напомним, 20 января в результате террористического нападения на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана, Кабуле, погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев. В ходе спецоперации силовики спасли 100 посетителей отеля. Среди погибших было семеро граждан Украины.

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