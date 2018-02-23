По предварительной информации, девушка работала в одном из местных отелей

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", - рассказал начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, передает "112 Украина" .

По информации местного издания Vetogate , девушка работала в одном из местных отелей в отделе работы с гостями. Ее тело обнаружил сожитель после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.

Расследование ведет местная полиция.