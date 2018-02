var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4168; coreola.articleid = 233310; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4168] = 4168; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Валентина Руденко Кинорежиссер, телевизионный менеджер, медиаэксперт, советник экс-президента Украины Виктора Ющенко. все материалы автора → Ющенко показал, какой может быть Украина – мирной, сытой, демократической Сегодня 18.07 | комментариев: Хеппи бездей, мистер президент!Сегодня День рождения Виктора Ющенко! Дорогого и безмерно любимого мною человека.Я люблю в ВАЮ все – его ясный и глубокий ум, его волю и твердость, его бесстрашие и упрямство, его креативность и художественный вкус, его юмор и остроумие, да собственно все, за что можно любить Моцарта, Шевченко или Николая Гоголя!Он опередил свое время, он опередил свою страну и свой народ, отдав им все, что дал ему Господь – красоту, ум, талант и душу. Он отдал своей стране всю свою жизнь.Родившись в забитом селе, затерявшемся в наших украинских сорняках, куда ехать "три дня лесом, три дня полем", ВАЮ смог пройти путь простого советского парня и стать уже в независимой Украине всем – главой Нацбанка, премьер-министром, президентом страны! Президентом, которой показал, какой может быть Украина – мирной, сытой, демократической.ВАЮ – непременно, историческая фигура. Но каждая историческая фигура всегда имеет одну странность – ее оценят "после". После тех исторических обстоятельств, с которыми ей обычно приходится бороться, иногда положить на это жизнь и не всегда победить!И как жаль, что в политическом мире побеждает обычно не самый способный или умный, а большинство. Но мы же с вами, господин президент, мы знаем, что большинство не всегда право, а обычно и вовсе не право! Но это такое. Философию оставим философам...Дорогой мой Виктор Андреевич! Будьте здоровы. Пусть Господь пошлет вам долголетие и благословляет ваш каждый день. Пусть ангелы-хранители не сходят с ваших плеч. Пусть ваша прекрасная семья согревает вас теплом и дарит весть. Надеюсь, что и впредь буду иметь огромную жизненную привилегию быть рядом с вами!Один Бог священный знает, как я вас люблю! Источник: Валентина Руденко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора



