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|Руденко: Ющенко показал, какой может быть Украина – мирной, сытой, демократической
|23.02.2018 18:22
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Кинорежиссер, телевизионный менеджер, медиаэксперт, советник экс-президента Украины Виктора Ющенко.все материалы автора →
Ющенко показал, какой может быть Украина – мирной, сытой, демократическойСегодня 18.07 | комментариев: Хеппи бездей, мистер президент!Сегодня День рождения Виктора Ющенко! Дорогого и безмерно любимого мною человека.Я люблю в ВАЮ все – его ясный и глубокий ум, его волю и твердость, его бесстрашие и упрямство, его креативность и художественный вкус, его юмор и остроумие, да собственно все, за что можно любить Моцарта, Шевченко или Николая Гоголя!Он опередил свое время, он опередил свою страну и свой народ, отдав им все, что дал ему Господь – красоту, ум, талант и душу. Он отдал своей стране всю свою жизнь.Родившись в забитом селе, затерявшемся в наших украинских сорняках, куда ехать "три дня лесом, три дня полем", ВАЮ смог пройти путь простого советского парня и стать уже в независимой Украине всем – главой Нацбанка, премьер-министром, президентом страны! Президентом, которой показал, какой может быть Украина – мирной, сытой, демократической.ВАЮ – непременно, историческая фигура. Но каждая историческая фигура всегда имеет одну странность – ее оценят "после". После тех исторических обстоятельств, с которыми ей обычно приходится бороться, иногда положить на это жизнь и не всегда победить!И как жаль, что в политическом мире побеждает обычно не самый способный или умный, а большинство. Но мы же с вами, господин президент, мы знаем, что большинство не всегда право, а обычно и вовсе не право! Но это такое. Философию оставим философам...Дорогой мой Виктор Андреевич! Будьте здоровы. Пусть Господь пошлет вам долголетие и благословляет ваш каждый день. Пусть ангелы-хранители не сходят с ваших плеч. Пусть ваша прекрасная семья согревает вас теплом и дарит весть. Надеюсь, что и впредь буду иметь огромную жизненную привилегию быть рядом с вами!Один Бог священный знает, как я вас люблю!
Источник: Валентина Руденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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