В городе обострилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

"Продолжить еще на неделю - с 26 февраля по 5 марта - карантин в учебных заведениях Ужгорода - такое решение было принято на сегодняшнем заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете" , - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Сообщается, что в городе обострилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

"По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост на 15,8% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, между заболевших - 61,4% дети до 17 лет, из них - 40,6% дети школьного возраста, на 52% вырос показатель госпитализации. Вместе с тем, показатель заболеваемости в Ужгороде ниже на 7,7% эпидемического порога" , - отмечается в сообщении.

Также медики отмечают интенсивный рост заболеваемости между взрослых - на 38,5%.

В то же время депутаты не поддержали предложение ввести карантин в дошкольных учебных заведениях.