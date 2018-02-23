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|В Ужгороде продлили карантин в школах
|23.02.2018 18:22
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В городе обострилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппомВ Ужгороде на неделю продлили карантин в учебных заведениях.
Фото: ukranews.com
"Продолжить еще на неделю - с 26 февраля по 5 марта - карантин в учебных заведениях Ужгорода - такое решение было принято на сегодняшнем заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Сообщается, что в городе обострилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
"По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост на 15,8% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, между заболевших - 61,4% дети до 17 лет, из них - 40,6% дети школьного возраста, на 52% вырос показатель госпитализации. Вместе с тем, показатель заболеваемости в Ужгороде ниже на 7,7% эпидемического порога", - отмечается в сообщении.
Также медики отмечают интенсивный рост заболеваемости между взрослых - на 38,5%.
В то же время депутаты не поддержали предложение ввести карантин в дошкольных учебных заведениях.
Напомним, что количество больных гриппом и ОРВИ в Украине более чем на 30% превысило эпидемиологический порог.