Опровергая слова военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о количестве самоубийств между военных, представители Министерства обороны отказались озвучить точные данные об этом. Матиос сделал свое заявление главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Информация о суицидах между военных считается тайной Фото: Міністерство оборони України / Facebook ский, информирует "Громадське".Матиос 20 февраля в эфире авторской программы главреда "ГОРДОН" Алеси Бацман "БАЦМАН" на телеканале "112 Украина" сообщил об "очень печальной статистике" самоубийств между тех, кто длительное время находится в районе боевых действий. "В среднем в неделю два-три человека", – отметил военный прокурор."Заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, – это пиар и манипуляция", – считает Грунтковский.По его словам, количество самоубийств остается на уровне прошлого года и не имеет тенденции к росту."Откуда взяты цифры военного прокурора – я не знаю, может, это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, относящаяся к тайной", – подчеркнул Грунтковский.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО после возвращения из зоны боевых действий.В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Богомолец сообщила, что в Украине создали список самоубийств между ветеранов АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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