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Розенко: Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне повышаться не будет
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23.02.2018 18:37
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Новую формулу расчета цены на газ для населения правительство
Украины представит до осени 2018 года или даже раньше, отметил
вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Цены на газ для населения пока
повышаться не будут Фото: EPA "Цена на газ в отопительном сезоне
2017/2018 года повышаться не будет, так как нет экономических
предпосылок для повышения. Сейчас есть большой вопрос к формуле
цены на газ. Формула цен на газ, которая есть сейчас, должна быть
изменена. Она несправедлива, необъективна и не соответствует
европейским подходам по формированию цены на газ. Сейчас идут
переговоры с МВФ насчет того, какую формулу выбрать, чтобы ни у
кого не было вопросов – ни у МВФ, ни у правительства, и, что
самое главное, чтобы она была понятна гражданам Украины", –
заявил Розенко.Он отметил, что новую формулу представят до осени
2018 года или даже раньше.С 1 апреля 2017 года в Украине для
населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена
газа, установленная в размере 6957,9 грн
за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз
України" предлагал повысить тариф почти на 19%.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для
населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не
изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года,
что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ
для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля
2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили,
что украинские власти должны откорректировать цены на
природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января
2018 года президент Украины Петр Порошенко в
интервью Bloomberg заявил, что правительство готово
урегулировать цены на газ, но не указал подробности.1 февраля
постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что в текущем
отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине
поднимать не будут. Он отметил, что идут переговоры с МВФ
относительно урегулирования цен на газ.Агентство "Українські
новини" опубликовало 2 февраля проект финплана "Нафтогазу",
согласно которому цена на газ для населения и предприятий
теплокоммунэнерго в Украине с 1 апреля может увеличиться на 62%, а
с 1 октября – на 73%.
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