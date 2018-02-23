Новую формулу расчета цены на газ для населения правительство Украины представит до осени 2018 года или даже раньше, отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цены на газ для населения пока повышаться не будут Фото: EPA "Цена на газ в отопительном сезоне 2017/2018 года повышаться не будет, так как нет экономических предпосылок для повышения. Сейчас есть большой вопрос к формуле цены на газ. Формула цен на газ, которая есть сейчас, должна быть изменена. Она несправедлива, необъективна и не соответствует европейским подходам по формированию цены на газ. Сейчас идут переговоры с МВФ насчет того, какую формулу выбрать, чтобы ни у кого не было вопросов – ни у МВФ, ни у правительства, и, что самое главное, чтобы она была понятна гражданам Украины", – заявил Розенко.Он отметил, что новую формулу представят до осени 2018 года или даже раньше.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробности.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что идут переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ.Агентство "Українські новини" опубликовало 2 февраля проект финплана "Нафтогазу", согласно которому цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в Украине с 1 апреля может увеличиться на 62%, а с 1 октября – на 73%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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