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Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами, - ВИДЕО (обновлено)
23.02.2018 18:38
Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами, - ВИДЕО (обновлено)
В городе накануне отмечали 74-ю годовщину освобождения от нацистов
В Кривом Роге 22 февраля отмечали 74-ю годовщину освобождения от нацистов. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города.
Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами, - ВИДЕО (обновлено) Фото: krnews.ua

Главным событием дня стал праздничный парад, во время которого проехала военная техника во главе с танком Т-34. Во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами, на которых была надпись "За нашу советскую родину" и изображение серпа и молота.

Обновление.  Командование Нацгвардии отреагировало на случай в Кривом Роге, где бойцов заметили с советскими флагами.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров назначил служебное расследование в связи с участием бойцов НГУ в параде, где использовалась советская символика. Об этом 23 февраля сообщает отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, что согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.

Флаги, на которых изображено соединение серпа и молота, относятся к коммунистической символики.

Вместе с тем следует отметить, что закон предусматривает несколько исключений (например, оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).

Закон действует с 2015 года.

 

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