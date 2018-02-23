Сводка Новостей
- Бабкины показали асану парной йоги
- В Украине состоится чемпионат Европы по мини-футболу-2018
- Владимир Мостовой: Из сухих сводок штаба АТО выдавливается человек. И мы уже не воспринимаем трагедию
- Гордон: Мне очень стыдно за свое государство, которое за четыре года не удосужилось назвать тех, кто расстрелял безоружных людей на Майдане
- В Аргентине обнаружили чемоданы с 389 кг кокаина, предназначенные для РФ. Видео
|Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами, - ВИДЕО (обновлено)
|23.02.2018 18:38
|
В городе накануне отмечали 74-ю годовщину освобождения от нацистовВ Кривом Роге 22 февраля отмечали 74-ю годовщину освобождения от нацистов. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города.
Фото: krnews.ua
Главным событием дня стал праздничный парад, во время которого проехала военная техника во главе с танком Т-34. Во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами, на которых была надпись "За нашу советскую родину" и изображение серпа и молота.
Обновление. Командование Нацгвардии отреагировало на случай в Кривом Роге, где бойцов заметили с советскими флагами.
Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров назначил служебное расследование в связи с участием бойцов НГУ в параде, где использовалась советская символика. Об этом 23 февраля сообщает отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
Напомним, что согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.
Флаги, на которых изображено соединение серпа и молота, относятся к коммунистической символики.
Вместе с тем следует отметить, что закон предусматривает несколько исключений (например, оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).
Закон действует с 2015 года.