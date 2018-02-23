Главным событием дня стал праздничный парад, во время которого проехала военная техника во главе с танком Т-34. Во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами, на которых была надпись "За нашу советскую родину" и изображение серпа и молота.

Обновление. Командование Нацгвардии отреагировало на случай в Кривом Роге, где бойцов заметили с советскими флагами.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров назначил служебное расследование в связи с участием бойцов НГУ в параде, где использовалась советская символика. Об этом 23 февраля сообщает отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, что согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.

Флаги, на которых изображено соединение серпа и молота, относятся к коммунистической символики.

Вместе с тем следует отметить, что закон предусматривает несколько исключений (например, оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).