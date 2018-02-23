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|В МВД Украины назначили проверку из-за советских флагов в руках нацгвардейцев
|23.02.2018 18:45
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#ОФІЦІЙНОВчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли судьба у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.Під час акції використовувалася радянська символіка.За цим фактом командувач НГУ призначив службове розслідування. pic.twitter.com/HVWIv29816— МВС України (@MVS_UA) 23 февраля 2018 г.
Начальник отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского совета и исполкома Кривого Рога Татьяна Медвидь сообщила местному изданию 0564.ua, что использование на мероприятии красных знамен с серпом и молотом было согласовано со Службой безопасности Украины.В Кривом Роге утверждают, что флаги, которые несли нацгвардейцы – оригиналы боевых знамен, которые 26 июня 1973 года были переданы Криворожскому музею музеем Вооруженных сил СССР.9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
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