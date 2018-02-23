Использование флагов с серпом и молотом на мероприятиях в Кривом Роге, посвященных годовщине освобождения города от гитлеровцев, было согласовано со Службой безопасности Украины, отметили в мэрии. С советскими флагами шли бойцы Нацгвардии Фото: 0564.ua "22 февраля военнослужащие НГУ в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика", – говорится в твите. #ОФІЦІЙНОВчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли судьба у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.Під час акції використовувалася радянська символіка.За цим фактом командувач НГУ призначив службове розслідування. pic.twitter.com/HVWIv29816 — МВС України (@MVS_UA) 23 февраля 2018 г. Начальник отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского совета и исполкома Кривого Рога Татьяна Медвидь сообщила местному изданию 0564.ua, что использование на мероприятии красных знамен с серпом и молотом было согласовано со Службой безопасности Украины.В Кривом Роге утверждают, что флаги, которые несли нацгвардейцы – оригиналы боевых знамен, которые 26 июня 1973 года были переданы Криворожскому музею музеем Вооруженных сил СССР.9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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