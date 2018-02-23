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Коболев: Решение Стокгольмского арбитража по транзиту будет определяющим в дальнейших отношениях с "Газпромом"
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23.02.2018 18:53
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Решение Стокгольмского трибунала по транзитному контракту будет
иметь очень важное влияние на анбандлинг НАК "Нафтогаз України" и
поиск зарубежного партнера для управления украинской
газотранспортной системой, заявил глава компании Андрей Коболев.
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Коболев: Хочу напомнить, что транзитный договор сейчас
находится в "Нафтогазі". Мы попросили суд о необходимости перевода
этого контракта на другое юридическое лицо Фото: EPA "28-го
числа – то есть у нас осталось пять дней – мы получим
решение по транзитному кейсу, оно будет определяющим с точки зрения
дальнейших отношений с "Газпромом", также оно будет иметь
очень важное влияние на такой процесс, как анбандлинг и поиск
зарубежного партнера (для украинской газотранспортной
системы. – ). Хочу напомнить, что транзитный договор
сейчас находится в "Нафтогазі". Мы попросили суд о необходимости
перевода этого контракта на другое юридическое лицо", –
отметил он.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в
Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного
газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от
2009 года. 22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о
победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта
на поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования
российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму
$56 млрд полностью отклонили. По информации
"Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа
снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский
арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен
платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный
Донбасс.В то же время в "Газпроме" заявили, что суд
обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в
размере $2 млрд и проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22
декабря 2017 года).Решение по транзиту ожидается 28 февраля. В этом
исковом заявлении "Нафтогаз" требует пересмотра транзитного
тарифа с ретроактивным действием, компенсацию
за недопоставку и другие изменения к контракту о транзите
газа.
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