Решение Стокгольмского трибунала по транзитному контракту будет иметь очень важное влияние на анбандлинг НАК "Нафтогаз України" и поиск зарубежного партнера для управления украинской газотранспортной системой, заявил глава компании Андрей Коболев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Коболев: Хочу напомнить, что транзитный договор сейчас находится в "Нафтогазі". Мы попросили суд о необходимости перевода этого контракта на другое юридическое лицо Фото: EPA "28-го числа – то есть у нас осталось пять дней – мы получим решение по транзитному кейсу, оно будет определяющим с точки зрения дальнейших отношений с "Газпромом", также оно будет иметь очень важное влияние на такой процесс, как анбандлинг и поиск зарубежного партнера (для украинской газотранспортной системы. – ). Хочу напомнить, что транзитный договор сейчас находится в "Нафтогазі". Мы попросили суд о необходимости перевода этого контракта на другое юридическое лицо", – отметил он.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму $56 млрд полностью отклонили. По информации "Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный Донбасс.В то же время в "Газпроме" заявили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года).Решение по транзиту ожидается 28 февраля. В этом исковом заявлении "Нафтогаз" требует пересмотра транзитного тарифа с ретроактивным действием, компенсацию за недопоставку и другие изменения к контракту о транзите газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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