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Кононенко: Проблемы на госпредприятии "Селидовуголь" возникли из-за непрозрачной структуры собственности
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23.02.2018 19:01
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Вопрос выплаты заработной платы шахтерам госпредприятия
"Селидовуголь" уже решен и через день-два будет урегулирован,
рассказал народный депутат, первый заместитель главы парламентской
фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко. | Игорь
Кононенко: Прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры,
которые работают на государство, не получают зарплату Фото: Igor
Kononenko / Facebook "Что касается шахт "Селидовуголь", то проблема
этого предприятия в том, что там непрозрачная собственность. В
целом комплекс принадлежит государству, но там есть частные лавы,
принадлежащие другим собственникам. Из-за непрозрачной
собственности и возникают различные схемы и механизмы по добыче
угля. И возникает такая ситуация, что прибыль вымывается на частные
структуры, а шахтеры, которые работают на государство, не получают
зарплату", – объяснил политик. Нардеп добавил, что, по
его информации, вопрос выплаты заработной платы шахтерам
"Селидовуголь" уже решен и через день-два будет урегулирован."Я не
сторонник реприватизации, но в таких ситуациях, как сложилась на
"Селидовуголь", надо посмотреть, каким образом эти лавы попали в
частные руки. И, вероятно, законным образом решить вопрос
реприватизации и дальше искать ответственного инвестора. Поскольку
государство, на мой взгляд, является плохим и неэффективным
собственником", – заявил Кононенко.Он отметил, что механизм
привлечения инвесторов через соглашение о разделе продукции можно
использовать и в рамках угледобывающих
предприятий.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube 14 февраля в знак
протеста шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" перекрывали
автодорогу, ведущую в Курахово, Марьинку и Красногоровку, они
потребовали выплаты задолженности по зарплате и создания условий
для стабильной работы шахты, отмечает агентство. 21 февраля
горняки объявили голодовку в здании Министерства энергетики и
угольной промышленности, они требуют погашения заработных
плат, сообщил председатель Независимого профсоюза
горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.
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