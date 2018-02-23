Вопрос выплаты заработной платы шахтерам госпредприятия "Селидовуголь" уже решен и через день-два будет урегулирован, рассказал народный депутат, первый заместитель главы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко. | Игорь Кононенко: Прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры, которые работают на государство, не получают зарплату Фото: Igor Kononenko / Facebook "Что касается шахт "Селидовуголь", то проблема этого предприятия в том, что там непрозрачная собственность. В целом комплекс принадлежит государству, но там есть частные лавы, принадлежащие другим собственникам. Из-за непрозрачной собственности и возникают различные схемы и механизмы по добыче угля. И возникает такая ситуация, что прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры, которые работают на государство, не получают зарплату", – объяснил политик. Нардеп добавил, что, по его информации, вопрос выплаты заработной платы шахтерам "Селидовуголь" уже решен и через день-два будет урегулирован."Я не сторонник реприватизации, но в таких ситуациях, как сложилась на "Селидовуголь", надо посмотреть, каким образом эти лавы попали в частные руки. И, вероятно, законным образом решить вопрос реприватизации и дальше искать ответственного инвестора. Поскольку государство, на мой взгляд, является плохим и неэффективным собственником", – заявил Кононенко.Он отметил, что механизм привлечения инвесторов через соглашение о разделе продукции можно использовать и в рамках угледобывающих предприятий.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube 14 февраля в знак протеста шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" перекрывали автодорогу, ведущую в Курахово, Марьинку и Красногоровку, они потребовали выплаты задолженности по зарплате и создания условий для стабильной работы шахты, отмечает агентство. 21 февраля горняки объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности, они требуют погашения заработных плат, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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