В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник

С начала суток зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и гранатометы по опорным пунктам ВСУ возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.

В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник. На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.