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|С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
|23.02.2018 19:01
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В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитникВ штабе АТО заявляют, что напряжение вдоль линии соприкосновения на Донбассе несколько ослабло.
Фото: из свободных источников
С начала суток зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск, информирует пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и гранатометы по опорным пунктам ВСУ возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.
В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник. На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что за минувшие сутки враг провел 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате которых погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.