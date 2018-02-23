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В СБУ заявили, что спецслужбы РФ планировали найти в Украине людей, которые согласились бы поджечь культурный центр венгров в Ужгороде
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23.02.2018 19:09
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Служба безопасности Украины получила информацию, что российские
спецслужбы решили организовать набег на "Общество венгерской
культуры Закарпатья" в Ужгороде, еще в декабре 2017 года, заявил
заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Кононенко: СБУ
задокументировала попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать
в Украине исполнителей этого преступления Фото: ssu.gov.ua По его
словам, СБУ получила информацию, что спецслужбы РФ решили
организовать набег на этот культурный центр, еще в декабре 2017
года."Именно тогда представители российских спецслужб начали искать
исполнителей, которые могли бы совершить это преступление на
территории Украины. СБУ задокументировала попытку гражданина РФ
Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого
преступления", – отметил Кононенко.Замглавы СБУ рассказал,
что Пономарев известен украинской спецслужбе еще с 2015 года,
так как он пытался организовать теракт в Николаеве –
подорвать ракетный крейсер "Украина" на День Конституции. По
словам Кононенко, тогда Служба безопасности Украины задержала трех
его сообщников. Их привлекли к уголовной ответственности."Срыв
операции с поджогом здания "Общества венгерской культуры
Закарпатья" в Ужгороде с использованием украинцев заставил
российские спецслужбы применить резервный вариант осуществления
провокации с привлечением в качестве исполнителей иностранных
граждан, членов одной из праворадикальных группировок Евросоюза. Их
личности установлены и через соответствующие международные
процедуры мы будем привлекать злоумышленников к уголовной
ответственности", – заявил Кононенко.Он добавил, что СБУ
предупредила организацию Пономаревым провокаций в Черновицкой
области. По словам Кононенко, исполнителям перечислили из России
аванс за поджог двух румынских школ.Замглавы СБУ отметил, что
российские спецслужбы планировали также организовать в Ужгороде
общественные слушания о соблюдении прав венгров Закарпатья в
контексте закона Украины "Об образовании". Кононенко рассказал, что
во время мероприятия должны были прозвучать призывы о
предоставлении закарпатским венграм автономии.В СБУ опубликовали
скриношты переписок организатора этих провокаций с потенциальными
исполнителями.В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской
культуры Закарпатья произошло задымление. Возгорание потушили
до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в
здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных
повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Министр
иностранных дел Украины Павел Климкин осудил случай.Москаль
заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в
праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых
действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР".21 февраля
он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья
пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски
и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".
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