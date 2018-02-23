Служба безопасности Украины получила информацию, что российские спецслужбы решили организовать набег на "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде, еще в декабре 2017 года, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Кононенко: СБУ задокументировала попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления Фото: ssu.gov.ua По его словам, СБУ получила информацию, что спецслужбы РФ решили организовать набег на этот культурный центр, еще в декабре 2017 года."Именно тогда представители российских спецслужб начали искать исполнителей, которые могли бы совершить это преступление на территории Украины. СБУ задокументировала попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления", – отметил Кононенко.Замглавы СБУ рассказал, что Пономарев известен украинской спецслужбе еще с 2015 года, так как он пытался организовать теракт в Николаеве – подорвать ракетный крейсер "Украина" на День Конституции. По словам Кононенко, тогда Служба безопасности Украины задержала трех его сообщников. Их привлекли к уголовной ответственности."Срыв операции с поджогом здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде с использованием украинцев заставил российские спецслужбы применить резервный вариант осуществления провокации с привлечением в качестве исполнителей иностранных граждан, членов одной из праворадикальных группировок Евросоюза. Их личности установлены и через соответствующие международные процедуры мы будем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности", – заявил Кононенко.Он добавил, что СБУ предупредила организацию Пономаревым провокаций в Черновицкой области. По словам Кононенко, исполнителям перечислили из России аванс за поджог двух румынских школ.Замглавы СБУ отметил, что российские спецслужбы планировали также организовать в Ужгороде общественные слушания о соблюдении прав венгров Закарпатья в контексте закона Украины "Об образовании". Кононенко рассказал, что во время мероприятия должны были прозвучать призывы о предоставлении закарпатским венграм автономии.В СБУ опубликовали скриношты переписок организатора этих провокаций с потенциальными исполнителями.В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление. Возгорание потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил случай.Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР".21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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