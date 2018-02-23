Фигуранты преступной схемы получили 1350 долларов США неправомерной выгоды

"В ходе расследования правоохранители задержали руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни, а также его подчиненного - инспектора, который в интересах начальника получил от предприятия неправомерную выгоду. За эти неправомерные средства таможенники обещали беспрепятственно растаможить груз, прибывший из Китая" , - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Одесской области.

Кроме того, правоохранители установили причастность к махинациям и задержали старшего инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни, который, привлекая к схеме бывшего таможенника в качестве посредника, получил через него взятку от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление 9 контейнеров.

В общем фигуранты преступной схемы получили 1350 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателей. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК осуществляет прокуратура Одесской области.