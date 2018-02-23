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Одесские таможенники попались на взятке за растаможивание грузов из Китая
23.02.2018 19:09
Одесские таможенники попались на взятке за растаможивание грузов из Китая
Фигуранты преступной схемы получили 1350 долларов США неправомерной выгоды
Правоохранители ликвидировали коррупционную схему на Одесской таможне, в которой были задействованы руководитель отдела, двое инспекторов и прежний сотрудник ведомства.
Одесские таможенники попались на взятке за растаможивание грузов из Китая Фото: od.gp.gov.ua

"В ходе расследования правоохранители задержали руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни, а также его подчиненного - инспектора, который в интересах начальника получил от предприятия неправомерную выгоду. За эти неправомерные средства таможенники обещали беспрепятственно растаможить груз, прибывший из Китая", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Одесской области.

Кроме того, правоохранители установили причастность к махинациям и задержали старшего инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни, который, привлекая к схеме бывшего таможенника в качестве посредника, получил через него взятку от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление 9 контейнеров.

В общем фигуранты преступной схемы получили 1350 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателей. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК осуществляет прокуратура Одесской области.

Напомним, что руководителя таможни в Винницкой области и его заместителя уличили в получении взяток за оформление товаров без полной уплаты налогов.

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