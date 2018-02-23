Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что не знает, как составлялся "кремлевский доклад". Нуланд сравнила "кремлевский доклад" с "телефонным справочником российского правительства" Фото: EPA Нуланд отметила, что у нее нет никакой инсайдерской информации о том, как этот список составляли."К сожалению, получившийся список больше похож на телефонный справочник российского правительства и российских участников списка Forbes-500, нежели на серьезную попытку определить тех, кто мог поддерживать политику, оказавшую негативное влияние на нашу безопасность и нашу демократию", – сказала она.29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. 6 февраля агентство Bloomberg сообщило, что одна из крупнейших организаций, консультирующая банки в вопросах финансовой безопасности, американская Financial Integrity Network советует клиентам более тщательно проверять сделки с лицами, попавшими в "кремлевский доклад". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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