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Нуланд: "Кремлевский доклад" больше похож на телефонный справочник правительства РФ и российских участников списка Forbes-500
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23.02.2018 19:17
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Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что не
знает, как составлялся "кремлевский доклад". Нуланд сравнила
"кремлевский доклад" с "телефонным справочником российского
правительства" Фото: EPA Нуланд отметила, что у нее нет никакой
инсайдерской информации о том, как этот список составляли."К
сожалению, получившийся список больше похож на телефонный
справочник российского правительства и российских участников списка
Forbes-500, нежели на серьезную попытку определить тех, кто мог
поддерживать политику, оказавшую негативное влияние на нашу
безопасность и нашу демократию", – сказала она.29 января
министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский
доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96
олигархов, близких к "российскому режиму". В нем
упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали
бизнесмены с состоянием более $1 млрд.
Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге
200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской
версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил,
что во второй, засекреченной, части доклада говорится о
возможном введении новых санкций против РФ.Президент России
Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на
подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд,
который участвовал в работе над документами, рассказал,
что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в
последний момент. 6 февраля агентство Bloomberg сообщило, что
одна из крупнейших организаций, консультирующая банки в вопросах
финансовой безопасности, американская Financial Integrity
Network советует клиентам более тщательно
проверять сделки с лицами, попавшими в "кремлевский доклад".
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