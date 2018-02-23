Украинский омбудсмен Валерия Лутковская считает, что личный досмотр силовиками в Оболонском райсуде Киева 21 февраля исключительно женщин унизил их достоинство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лутковская выявила нарушения в результате мониторинга СМИ Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Facebook В заявлении отмечается, что в результате мониторинга СМИ "выявлены нарушения прав женщин в Киеве, совершенные работниками полиции".Представители омбудсмена подчеркивают, что мужчин – посетителей суда правоохранители просили только показать вещи и документы."Действия полиции в Оболонском районном суде Киева по личному досмотру исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличном к ним отношении, унижении их достоинства, что привело к дискриминации женщин по признаку пола", – говорится в сообщении.Лутковская также попросила полицию провести между правоохранителей информационно-разъяснительную работу.21 февраля охрана на входе в Оболонский суд Киева требовала от женщин расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась пройти в здание суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками. В отделе коммуникации Национальной полиции Киева изданию "ГОРДОН" заявили, что "женщин осматривали женщины-полицейские, мужчин – мужчины".В этот день в суде должен был проходить допрос Порошенко, однако суд разрешил провести его в режиме видеоконференции. Здание Оболонского суда Киева, где ждали президента, усиленно охраняли.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 февраля в Оболонском районном управлении Национальной полиции города Киева было зарегистрировано заявление журналистки "Страны" Галины Студенниковой по факту превышения служебных полномочий и по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.22 февраля первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко принесла извинения журналисткам за действия правоохранителей, которые "прибегли к унизительному осмотру женщин" 21 февраля. Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" опубликовало заявление, в котором назвало происходящее "позорным нарушением прав человека".По словам пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, президент считает действия силовиков в Оболонском райсуде недопустимыми. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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