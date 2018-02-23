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"Дискриминация по признаку пола". Лутковская попросила расследовать действия полиции в Оболонском суде Киева
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23.02.2018 19:25
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Украинский омбудсмен Валерия Лутковская считает, что личный досмотр
силовиками в Оболонском райсуде Киева 21 февраля исключительно
женщин унизил их достоинство. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Лутковская выявила нарушения в результате
мониторинга СМИ Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини / Facebook В заявлении отмечается, что в результате
мониторинга СМИ "выявлены нарушения прав женщин в Киеве,
совершенные работниками полиции".Представители омбудсмена
подчеркивают, что мужчин – посетителей суда правоохранители просили
только показать вещи и документы."Действия полиции в Оболонском
районном суде Киева по личному досмотру исключительно женщин с
целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о
необоснованном отличном к ним отношении, унижении их достоинства,
что привело к дискриминации женщин по признаку пола", –
говорится в сообщении.Лутковская также попросила полицию провести
между правоохранителей информационно-разъяснительную работу.21
февраля охрана на входе в Оболонский суд Киева требовала от
женщин расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена
активистка Femen, которая пыталась пройти в здание
суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина заявила, что
представители полиции, которые заставляли раздеваться женщин у
входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками. В отделе
коммуникации Национальной полиции Киева изданию "ГОРДОН" заявили,
что "женщин осматривали женщины-полицейские, мужчин –
мужчины".В этот день в суде должен был проходить допрос Порошенко,
однако суд разрешил провести его в режиме видеоконференции.
Здание Оболонского суда Киева, где ждали президента, усиленно
охраняли.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича
в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса
Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).21 февраля в Оболонском районном управлении
Национальной полиции города Киева было зарегистрировано
заявление журналистки "Страны" Галины Студенниковой по
факту превышения служебных полномочий и по факту препятствования
законной профессиональной деятельности журналиста.22 февраля первый
вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко принесла
извинения журналисткам за действия правоохранителей, которые
"прибегли к унизительному осмотру женщин" 21 февраля.
Межфракционное депутатское объединение "Равные
возможности" опубликовало заявление, в котором назвало
происходящее "позорным нарушением прав человека".По словам
пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава
Цеголко, президент считает действия силовиков в Оболонском райсуде
недопустимыми.
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