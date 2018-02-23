В Аргентине в результате совместной с РФ спецоперации был обнаружен
кокаин общим весом 389 кг, который планировали отправить в Россию
через дипломатические каналы. Видео с выявленными наркотиками
опубликовало в Facebook "Радио Свобода". Кокаин находился в 12
чемоданах, спрятанных в посольской школе. Наркотик заменили мукой,
после чего оснащенные GPS-датчиками чемоданы были отправлены в
Россию. В итоге задержали трех человек, в том числе бывшего
сотрудника посольства. По одной из версий, кокаин готовили для
реализации на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в
РФ. | Кокаин нашли в результате совместной спецоперации двух
стран Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook видео
Видео:
Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook
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