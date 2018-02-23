В Аргентине в результате совместной с РФ спецоперации был обнаружен кокаин общим весом 389 кг, который планировали отправить в Россию через дипломатические каналы. Видео с выявленными наркотиками опубликовало в Facebook "Радио Свобода". Кокаин находился в 12 чемоданах, спрятанных в посольской школе. Наркотик заменили мукой, после чего оснащенные GPS-датчиками чемоданы были отправлены в Россию. В итоге задержали трех человек, в том числе бывшего сотрудника посольства. По одной из версий, кокаин готовили для реализации на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в РФ. | Кокаин нашли в результате совместной спецоперации двух стран Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook видео Видео: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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