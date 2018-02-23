То, что в Украине до сих пор не сказали, кто расстреливал участников Революции достоинства в 2014 году, свидетельствует "об импотенции государства", заявил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Гордон: Стоят на Майдане одни, погибают одни, а наверх выносит говно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я смотрю на кадры [c Революции достоинства] – и у меня сердце колотится, как будто это было вчера. В центре Киева в безоружных людей, которые прикрываются деревянными щитами, стреляют, как в куропаток. Мне очень стыдно за свою страну, за свое государство, которое в течении четырех лет не удосужилось назвать тех, кто это сделал. Четыре года прошло, и ни одна собака в стране, ни один государственный муж не нашелся, который бы сказал: "В эти дни людей убивали такие-то по приказу таких-то", – сказал Гордон.По его мнению, это свидетельствует о "полной импотенции государства"."Это полное неуважение к памяти тех, кто погиб. А погибали там святые люди. Погибают всегда святые, пользуются этим всегда негодяи. Это всегда происходит, это и произошло в нашем случае. Одни погибли, а другие воруют деньги до сих пор, уже четыре года. Вот и вся история Революции достоинства, если быть кратким", – отметил журналист.Он подчеркнул, что "стоят на Майдане одни, погибают одни, а наверх выносит говно, которое там оказывается неизвестно как". "У меня такое чувство, что те, кто сегодня у власти, в сговоре с теми, кто был у власти тогда. И этот сговор продолжается до сих пор. У меня нет другого объяснения", – заявил журналист.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек. Начальник отдела специальных расследований ГПУ Алексей Донской, который представляет сторону обвинения в деле о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года, когда погибли 48 человек, заявил, что процесс длится столько лет из-за большого количества эпизодов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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