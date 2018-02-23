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Владимир Мостовой: Из сухих сводок штаба АТО выдавливается человек. И мы уже не воспринимаем трагедию
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23.02.2018 19:49
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Бывший главный редактор газеты "Зеркало недели" Владимир Мостовой
рассказал, что его раздражают спикеры штаба АТО.
Мостовой: Люди привыкают ко всему Фото: detector.media
"Особенно меня уже раздражают спикеры АТО. Они чуть не
в каждом выпуске новостей на массе каналов дают то, что
журналистикой не является, – это статистика: вчера обстреляли
столько-то раз, погибло столько-то, ранено столько-то", –
отметил он.Мостовой добавил, что общество к этому
адаптируется."Понимаете, пресс-центр штаба АТО вроде бы информирует
общество, называя конкретные цифры, но это а-дап-ти-ру-ет людей.
Они слышат это каждый день. И гибель троих ребят уже не
воспринимается как трагедия. Как известно, гибель одного
человека – это трагедия, а тысячи – это статистика.
Из таких сухих сводок выдавливается человек, а журналисты его
не "оживляют". И мы уже не воспринимаем трагедию. Вот вам
иллюстрация: стою на балконе гостиницы в Мариуполе
и слушаю уханье "Градов" в Широкино –
18 километров по прямой. А внизу корпоратив вовсю шумит,
а в торце здания вовсю функционирует стрип-бар "Пурпур".
И это не во Львове и не в Киеве, это
в Мариуполе. Люди привыкают ко всему", – рассказал
журналист.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Штаб АТО дважды в день публикует на
странице в Facebook сводки, в которых указывает количество погибших
и раненых украинских военных.
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