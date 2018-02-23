Бывший главный редактор газеты "Зеркало недели" Владимир Мостовой рассказал, что его раздражают спикеры штаба АТО. Мостовой: Люди привыкают ко всему Фото: detector.media "Особенно меня уже раздражают спикеры АТО. Они чуть не в каждом выпуске новостей на массе каналов дают то, что журналистикой не является, – это статистика: вчера обстреляли столько-то раз, погибло столько-то, ранено столько-то", – отметил он.Мостовой добавил, что общество к этому адаптируется."Понимаете, пресс-центр штаба АТО вроде бы информирует общество, называя конкретные цифры, но это а-дап-ти-ру-ет людей. Они слышат это каждый день. И гибель троих ребят уже не воспринимается как трагедия. Как известно, гибель одного человека – это трагедия, а тысячи – это статистика. Из таких сухих сводок выдавливается человек, а журналисты его не "оживляют". И мы уже не воспринимаем трагедию. Вот вам иллюстрация: стою на балконе гостиницы в Мариуполе и слушаю уханье "Градов" в Широкино – 18 километров по прямой. А внизу корпоратив вовсю шумит, а в торце здания вовсю функционирует стрип-бар "Пурпур". И это не во Львове и не в Киеве, это в Мариуполе. Люди привыкают ко всему", – рассказал журналист.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Штаб АТО дважды в день публикует на странице в Facebook сводки, в которых указывает количество погибших и раненых украинских военных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки это ато штаба уже мостовой Теги: война в украине