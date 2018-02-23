Соревнования пройдут с 12 по 18 августа

Украина выиграла конкуренцию в Польши, Казахстана и России, сообщает Сергей Харченко, руководитель проекта "Город Спорта - центр массового футбола и спорта Киева", на своей странице в Facebook.

По его мнению, Чемпионат Европы по мини-футболу станет хорошим подарком ко Дню Независимости Украины. Также он добавил, что Киеву удалось опередить Варшаву, Москву и Астану благодаря готовой базе под международный проект и опыту проведения Евро-2013 по пляжному футболу.

Чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться на открытом синтетическом поле размером 30х50. В поле будут играть 5 игроков плюс вратарь. Соревнования пройдут с 12 по 18 августа.

Напомним, что в сентябре 2016 года УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги Чемпионов-2018 в Киеве .