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В Украине состоится чемпионат Европы по мини-футболу-2018
23.02.2018 19:49
В Украине состоится чемпионат Европы по мини-футболу-2018
Соревнования пройдут с 12 по 18 августа
Генеральная ассамблея Европейской федерации мини-футбола приняла решение, что Чемпионат Европы по мини-футболу-2018 пройдет в Киеве.
В Украине состоится чемпионат Европы по мини-футболу-2018 Фото: из открытых источников

Украина выиграла конкуренцию в Польши, Казахстана и России, сообщает Сергей Харченко, руководитель проекта "Город Спорта - центр массового футбола и спорта Киева", на своей странице в Facebook.

По его мнению, Чемпионат Европы по мини-футболу станет хорошим подарком ко Дню Независимости Украины. Также он добавил, что Киеву удалось опередить Варшаву, Москву и Астану благодаря готовой базе под международный проект и опыту проведения Евро-2013 по пляжному футболу.

Чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться на открытом синтетическом поле размером 30х50. В поле будут играть 5 игроков плюс вратарь. Соревнования пройдут с 12 по 18 августа.

Напомним, что в сентябре 2016 года УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги Чемпионов-2018 в Киеве.

Добавим, что Киевский городской совет одобрил выделение 25 млн гривен на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в мае 2018 года.

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