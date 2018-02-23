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|Пограничники нашли на одной из позиций боевиков "ДНР" российский военный билет
|23.02.2018 23:15
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Фото: dpsu.gov.ua
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В январе 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на Донбассе находятся 5 тысяч кадровых российских военных.
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