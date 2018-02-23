Российский военнослужащий, военный билет которого нашли в Донецкой области украинские пограничники, продолжает проходить службу по контракту в вооруженных силах РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Военный билет пограничники нашли на мариупольском направлении Фото: dpsu.gov.ua "В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций боевиков так называемой "ДНР" на мариупольском направлении был выявлен военный билет военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части вооруженных сил РФ. В дальнейшем полученные данные были задокументированы и подтверждены", – отметили в ведомстве.Госпогранслужба направила уведомление в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины, так как имеются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Фото: dpsu.gov.ua Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В январе 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на Донбассе находятся 5 тысяч кадровых российских военных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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