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|В Мариуполе готовился "антивоенный" митинг накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ
|23.02.2018 23:16
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Его организовывали российские спецслужбы.Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Мариуполе фейковые акции, российские спецслужбы планировали организовать накануне Дня Небесной Сотни.
Фото: скриншот з видео
Правоохранители установили, что житель Донецка по заданию кураторов из РФ заказал в Мариуполе печать и распространение пятнадцати тысяч агитационных листовок. Мужчина оказался заместителем псевдообщественных сепаратистского образования "Молодая Республика".
Об этом сообщает Espreso.TV.
"Они содержали призывы к местным жителям выйти на так называемый "антивоенный митинг" и прекратить "падение страны в финансовую пропасть", - рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
По информации спецслужбы, аналогичное мероприятие параллельно планировалось провести и во временно оккупированном Донецке, что должно было символизировать "единство народа Донбасса". Сотрудники СБУ установили, что организатором акции является активист пророссийского общественного объединения "изменить мир вместе", который часто принимал участие в заказных акциях, в частности в декабря 2016 года под посольством США.
Для подготовки фейковых акции организатор арендовал сцену для проведения митинга, заказал рекламу на местных интернет-сайтах и радиостанциях, нанял несколько местных творческих коллективов.
"Он даже пытался привлечь к проведению мероприятия известных в Украине патриотических блоггеров", - заявил Кононенко.
Напомним, 22 февраля, Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами.
Правоохранители установили, что житель Донецка по заданию кураторов из РФ заказал в Мариуполе печать и распространение пятнадцати тысяч агитационных листовок. Мужчина оказался заместителем псевдообщественных сепаратистского образования "Молодая Республика".
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