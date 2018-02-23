Его организовывали российские спецслужбы.

Правоохранители установили, что житель Донецка по заданию кураторов из РФ заказал в Мариуполе печать и распространение пятнадцати тысяч агитационных листовок. Мужчина оказался заместителем псевдообщественных сепаратистского образования "Молодая Республика".

Об этом сообщает Espreso.TV .

" Они содержали призывы к местным жителям выйти на так называемый "антивоенный митинг" и прекратить "падение страны в финансовую пропасть ", - рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По информации спецслужбы, аналогичное мероприятие параллельно планировалось провести и во временно оккупированном Донецке, что должно было символизировать "единство народа Донбасса". Сотрудники СБУ установили, что организатором акции является активист пророссийского общественного объединения "изменить мир вместе", который часто принимал участие в заказных акциях, в частности в декабря 2016 года под посольством США. Для подготовки фейковых акции организатор арендовал сцену для проведения митинга, заказал рекламу на местных интернет-сайтах и ​​радиостанциях, нанял несколько местных творческих коллективов. " Он даже пытался привлечь к проведению мероприятия известных в Украине патриотических блоггеров ", - заявил Кононенко. Напомним, 22 февраля, Нацгвардия Украины прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами.