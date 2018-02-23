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США могут открыть посольство в Иерусалиме в мае, - СМИ
23.02.2018 23:23
США могут открыть посольство в Иерусалиме в мае, - СМИ
Официального сообщения от администрации президента США по этому поводу нет
Открытие нового посольства США в Иерусалиме ожидается в мае 2018 года.
США могут открыть посольство в Иерусалиме в мае, - СМИ Фото: Thinkstock

По информации иностранных агентств Reuters и Associated Press со ссылкой на неуказанные источники между чиновников в США, открытие посольства может совпасть во времени с празднованием 70-летия провозглашения независимости Израиля, пишет "Радио Свобода".

"Хотел бы поздравить президента США Дональда Трампа относительно его решения перевести посольство США в нашу столицу в день 70-летия независимости Израиля. Нет большего подарка! Самый справедливый и правильный шаг. Спасибо, друг", - написал в Twitter министр разведки Израиля Исраэль Кац.

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Официального сообщения от администрации президента США по этому поводу нет.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвала волну насилия в регионеИзраильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.

Согласно последним опросам, почти половина палестинцев поддерживает силовой путь решения вопроса о создании собственного государства.

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