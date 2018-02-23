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|США могут открыть посольство в Иерусалиме в мае, - СМИ
|23.02.2018 23:23
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Официального сообщения от администрации президента США по этому поводу нетОткрытие нового посольства США в Иерусалиме ожидается в мае 2018 года.
Фото: Thinkstock
По информации иностранных агентств Reuters и Associated Press со ссылкой на неуказанные источники между чиновников в США, открытие посольства может совпасть во времени с празднованием 70-летия провозглашения независимости Израиля, пишет "Радио Свобода".
"Хотел бы поздравить президента США Дональда Трампа относительно его решения перевести посольство США в нашу столицу в день 70-летия независимости Израиля. Нет большего подарка! Самый справедливый и правильный шаг. Спасибо, друг", - написал в Twitter министр разведки Израиля Исраэль Кац.
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Официального сообщения от администрации президента США по этому поводу нет.
Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.
Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвала волну насилия в регионе. Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.
Согласно последним опросам, почти половина палестинцев поддерживает силовой путь решения вопроса о создании собственного государства.