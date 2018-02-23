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В эфире российского телеканала после слов об убийстве детей на Донбассе произошла драка. Видео
23.02.2018 23:31
В эфире российского телеканала НТВ произошла драка между ведущим Андреем Норкиным и Дмитрием Суворовым, которого на телеканале представляют как украинского политолога. Видео инцидента разместил 22 февраля сам НТВ. Во время разговора о войне в Украине человек, которого на НТВ представили как побывавшего на Донбассе немецкого депутата Андреаса Маурера, начал рассказывать о том, что, пока он "был возле памятника, 200 детей погибли за это время". После этих слов Суворов заявил: "Ты фотографии покажи!" Норкин подошел к нему, и между ними началось столкновение. Позже телеканал принес телезрителям извинения за случай в студии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Драка началась, когда Норкин подошел к Суворову Скриншот: НТВ / YouTube видео Видео: НТВ / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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