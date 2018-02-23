В эфире российского телеканала после слов об убийстве детей на Донбассе произошла драка. Видео
23.02.2018 23:31
В эфире российского телеканала НТВ произошла драка между ведущим
Андреем Норкиным и Дмитрием Суворовым, которого на телеканале
представляют как украинского политолога. Видео инцидента разместил
22 февраля сам НТВ. Во время разговора о войне в Украине человек,
которого на НТВ представили как побывавшего на Донбассе немецкого
депутата Андреаса Маурера, начал рассказывать о том, что, пока он
"был возле памятника, 200 детей погибли за это время". После этих
слов Суворов заявил: "Ты фотографии покажи!" Норкин подошел к нему,
и между ними началось столкновение. Позже телеканал принес
телезрителям извинения за случай в студии. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Драка началась, когда
Норкин подошел к Суворову Скриншот: НТВ / YouTube видео
Видео: НТВ / YouTube