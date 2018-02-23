Никому не говорите пароль от wi-fi -"марсиан"

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск "случайно" назвал пароль от всемирной сети Интернет.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Маск рассказал, что два первых спутника сети Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир".

Затем он в комментарии к этому сообщению дописал: "Никому не говорите пароль от wi-fi - "марсиане".

С помощью этих спутников Маск надеется после 2020-го года полностью покрыть планету интернетом. Стоимость такого масштабного проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, 6 февраля состоялся исторический запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который через семь лет подготовки провела компания Илона Маска SpaceX.