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Маск "случайно" назвал пароль будущего глобального интернета
23.02.2018 23:31
Маск "случайно" назвал пароль будущего глобального интернета
Никому не говорите пароль от wi-fi -"марсиан"
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил тайну, которая касается его нового масштабного проекта.
Маск "случайно" назвал пароль будущего глобального интернета Илон Маск. Фото: Getty
Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск "случайно" назвал пароль от всемирной сети Интернет.
 
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
 
Маск рассказал, что два первых спутника сети Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир".
 
Затем он в комментарии к этому сообщению дописал: "Никому не говорите пароль от wi-fi - "марсиане".
 
С помощью этих спутников Маск надеется после 2020-го года полностью покрыть планету интернетом. Стоимость такого масштабного проекта оценивается в $10 млрд.
 
Напомним, 6 февраля состоялся исторический запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который через семь лет подготовки провела компания Илона Маска SpaceX.
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