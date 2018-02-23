Он "ведет к войне, а не миру"

"Депутаты Государственной думы, постоянно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами" , - заявили в нижней палате российского парламента.

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Ранее, 18 января, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

8 февраля председатель парламента Андрей Парубий подписал проект закона. 20 февраля свою подпись на документе поставил президент Украины Петр Порошенко. 23 февраля закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" .

Закон называет Россию агрессором и предоставляет новые возможности военным.

После вступления в силу военная операция Украины на востоке, которая четыре года именовалась «антитеррористической», будет называться «мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».