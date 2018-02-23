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|Фракции Госдумы России сделали заявление по закону о реинтеграции Донбасса
|23.02.2018 23:39
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Он "ведет к войне, а не миру"Политики отмечают, что документ направлен против России и русских в Украине и свидетельствует о "желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов людей, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине".
Фото: detector.media
"Депутаты Государственной думы, постоянно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами", - заявили в нижней палате российского парламента.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Ранее, 18 января, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
8 февраля председатель парламента Андрей Парубий подписал проект закона. 20 февраля свою подпись на документе поставил президент Украины Петр Порошенко. 23 февраля закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
Закон называет Россию агрессором и предоставляет новые возможности военным.
После вступления в силу военная операция Украины на востоке, которая четыре года именовалась «антитеррористической», будет называться «мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».
Незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР", которые действительно управляют оккупированными территориями, согласно закону, является "представителями оккупационных администраций России".
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