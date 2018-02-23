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Родченков о положительной допинг-пробе Крушельницкого: Не считаю его обманщиком, это небрежность
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23.02.2018 23:46
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Положительная допинг-проба российского керлингиста Александра
Крушельницкого свидетельствует о его непрофессионализме, заявил
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Крушельницкого лишили награды из-за положительной допинг-пробы
Фото: ЕРА "Не считаю Крушельницкого обманщиком, это всецело
небрежность", – отметил он.Родченков предположил, что допинг-проба
могла оказаться положительной из-за каких-то таблеток. По его
мнению, нельзя относиться к Крушельницкому как к обманщику, так как
речь идет о непрофессионализме.Родченков добавил, что сделал все
возможное, чтобы обманщики не участвовали в Олимпиаде в Пхенчхане.
Он выразил уверенность, что "новое поколение, которое сейчас
соревнуется, чистое"."По крайней мере, не настолько плохое,
как предыдущее", – заявил Родченков.20 февраля в Олимпийском
комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В
Крушельницкого дала положительный результат. Комитет
инициировал расследование. Спортсмен утверждает,
что никогда не использовал запрещенные препараты.21
февраля керлингист заявил, что отказался от разбирательства в
Спортивном арбитражном суде.22 февраля Спортивный арбитражный
суд в Лозанне лишил Крушельницкого и Анастасию Брызгалову, которая
выступала вместе с ним, олимпийских медалей.Бронзу в Пхенчхане
Крушельницкий и Брызгалова завоевали в дабл-миксте. Эта награда
стала первой для российских керлингистов в истории Олимпиад.
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