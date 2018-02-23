Положительная допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого свидетельствует о его непрофессионализме, заявил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Крушельницкого лишили награды из-за положительной допинг-пробы Фото: ЕРА "Не считаю Крушельницкого обманщиком, это всецело небрежность", – отметил он.Родченков предположил, что допинг-проба могла оказаться положительной из-за каких-то таблеток. По его мнению, нельзя относиться к Крушельницкому как к обманщику, так как речь идет о непрофессионализме.Родченков добавил, что сделал все возможное, чтобы обманщики не участвовали в Олимпиаде в Пхенчхане. Он выразил уверенность, что "новое поколение, которое сейчас соревнуется, чистое"."По крайней мере, не настолько плохое, как предыдущее", – заявил Родченков.20 февраля в Олимпийском комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат. Комитет инициировал расследование. Спортсмен утверждает, что никогда не использовал запрещенные препараты.21 февраля керлингист заявил, что отказался от разбирательства в Спортивном арбитражном суде.22 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил Крушельницкого и Анастасию Брызгалову, которая выступала вместе с ним, олимпийских медалей.Бронзу в Пхенчхане Крушельницкий и Брызгалова завоевали в дабл-миксте. Эта награда стала первой для российских керлингистов в истории Олимпиад. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки родченков что крушельницкого допинг-проба заявил Теги: спорт