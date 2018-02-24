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Бывший советник Трампа признал себя виновным во лжи и сговоре против США
24.02.2018 00:18
Экс-советник переходной команды главы Белого дома Дональда Трампа и прежний помощник поллитехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс пошел на сделку со следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера. Фото: EPA Отмечается, что Гейтс пошел на сделку со следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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