Журналисты Bihus.info выяснили, что в декларации народного депутата
Юлии Тимошенко отсутствуют чешская общественная организация
"Батьківщина" и чешская фирма, управляющим которой с 2014 года
является муж политика Александр Тимошенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев:
Тимошенко упоминает мужа в декларации Фото: tymoshenko.ua По
информации журналистов, политик, в частности, проигнорировала
чешскую фирму с гвинейским основателем MEDIC TRUST, которая
занимается арендой недвижимости и которой управляет с 2014 года
Александр Тимошенко.Кроме того, Юлия Тимошенко не задекларировала
чешскую общественную организацию "Батьківщина", которая была
зарегистрирована в Праге в 2015 году.Bihus.info выяснил, что муж
Тимошенко имеет прописку в двух городах Чехии – Усти-над-Лабем
и Праге.Юлия Тимошенко вписывает Александра в декларацию. Согласно
документу, на него зарегистрирован ряд юридических лиц.
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