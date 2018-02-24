Журналисты Bihus.info выяснили, что в декларации народного депутата Юлии Тимошенко отсутствуют чешская общественная организация "Батьківщина" и чешская фирма, управляющим которой с 2014 года является муж политика Александр Тимошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Тимошенко упоминает мужа в декларации Фото: tymoshenko.ua По информации журналистов, политик, в частности, проигнорировала чешскую фирму с гвинейским основателем MEDIC TRUST, которая занимается арендой недвижимости и которой управляет с 2014 года Александр Тимошенко.Кроме того, Юлия Тимошенко не задекларировала чешскую общественную организацию "Батьківщина", которая была зарегистрирована в Праге в 2015 году.Bihus.info выяснил, что муж Тимошенко имеет прописку в двух городах Чехии – Усти-над-Лабем и Праге.Юлия Тимошенко вписывает Александра в декларацию. Согласно документу, на него зарегистрирован ряд юридических лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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