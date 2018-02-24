Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что Киев в 2016 году безуспешно протестовал против выборов в Государственную думу на аннексированном полуострове. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: ЦИК РФ: Очередной плебисцит пройдет в штатном режиме Фото: cikrf.ru Он напомнил, что Киев протестовал в 2016 году против российских парламентских выборов на оккупированном полуострове, но "депутаты от Крыма и Севастополя теперь успешно работают в Госдуме".По словам Бугаева, очередной плебисцит также "пройдет в штатном режиме".23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отмечал, что для главы Кремля результаты голосования на полуострове будут индикатором его поддержки.5 февраля в парламенте Украины зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов президента РФ в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки выборов что киев февраля президента Теги: крымский конфликт