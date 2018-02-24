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|Кабмин решил выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020
|24.02.2018 00:35
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Сотрудникам системы МВД пенсии пересчитают отдельноКабинет Министров решил выплачивать в 2018 году 50%, в 2019 году - 75%, с 2020 года - 100% суммы повышенной пенсии военным, перечисленной по состоянию на 1 марта 2018 года.
Фото: из открытых источников
При этом Кабмин поручил пересчитать пенсии, назначенные в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года (кроме пенсий работникам органов внутренних дел) с учетом размера оклада и надбавок в соответствии с постановлением Кабмина №704 от 30 августа 2017 года.
Об этом сообщает LB.ua.
Выплата перечисленных повышенных пенсий будет осуществляться с 1 января 2018 года в выше названных размерах.
Отдельно поручено пересчитать пенсии сотрудникам органов внутренних дел с 1 января 2016 года (в соответствии с размером денежного обеспечения полицейского согласно постановлению Кабмина №988 от 11 ноября 2015 года о денежном обеспечении Национальной полиции). Выплата перечисленных таким образом пенсий сотрудникам органов внутренних дел будет проводиться с 1 января 2018 года.
Указано, что сумма перечисленных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года высчитывается Пенсионным фондом по состоянию на 1 января 2018 года и выплачивается после выделения средств на их финансирование из госбюджета в следующем порядке: с 1 января 2019 года ежемесячно в размере 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной пенсии в 2016-2017 годах, с января 2020 года - в размере 100% такой разницы до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы.
В случае, если перечисленные пенсии военным окажутся ниже, сохраняется размер ранее назначенных пенсий.
Напомним, 21 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года в среднем на 1,5 тысячи гривен.
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