Лутковская направила обращение по поводу инцидента в ГУ ЧП в Киеве

Обзор правоохранителями журналисток в Оболонском райсуде Киева 21 февраля во время допроса президента Украины Петра Порошенко говорит об унижении их достоинства и дискриминации женщин по признаку пола.

Об этом говорится сообщает УНИАН .

Она напомнила, что по сообщениям СМИ, 21 февраля 2018 года, с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде г. Киева, правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду.

При этом, на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалось вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

При этом, мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы.

"Действия полиции в Оболонском районном суде г. Киева относительно личного досмотра исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола" , - отмечает Лутковская.

Омбудсмен направила обращение в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Оболонского управления полиции Национальной полиции в г. Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции «действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола». Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе. Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека.