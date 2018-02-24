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|Омбудсмен назвала дискриминацией раздевание женщин перед допросом Порошенко
|24.02.2018 00:42
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Лутковская направила обращение по поводу инцидента в ГУ ЧП в КиевеОмбудсмен просит провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.
Обзор правоохранителями журналисток в Оболонском райсуде Киева 21 февраля во время допроса президента Украины Петра Порошенко говорит об унижении их достоинства и дискриминации женщин по признаку пола.
Об этом говорится сообщает УНИАН.
Она напомнила, что по сообщениям СМИ, 21 февраля 2018 года, с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде г. Киева, правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду.
При этом, на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалось вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.
При этом, мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы.
"Действия полиции в Оболонском районном суде г. Киева относительно личного досмотра исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола", - отмечает Лутковская.
Омбудсмен направила обращение в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Оболонского управления полиции Национальной полиции в г. Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции «действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола». Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе. Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека.
Напомним, власть президента ожидает результаты расследования "недопустимых действий" правоохранителей 21 февраля в Оболонском райсуде Киева, когда там допрашивали Петра Порошенко.
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