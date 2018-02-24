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|Певцов – Серебрякову: Ты настоящий мужик и честный человек
|24.02.2018 00:49
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https://www.facebook.com/nashacanada/videos/2038142759536310/
В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России. "До сих пор ни знание, ни дальновидность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, дерзость и хамство", – сказал он.В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения.
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