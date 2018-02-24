Критикам актера Алексея Серебрякова нужно подумать над словами российского писателя Александра Солженицына, написавшего в одном из романов: "Почему любовь к родине нужно переносить и на ее правительство?" Об этом заявил российский актер Дмитрий Певцов. Певцов: Я не со всем согласен Фото: kremlin.ru "Ты редкий талант, ты настоящий мужик, что в нашем цеху очень редко бывает, и ты честный человек. Мне кажется, никто, кто критикует тебя за твое интервью, в полной мере хотя бы одним этим качеством не обладает", – сказал Певцов.По его словам, критикам Серебрякова нужно подумать над словами российского писателя Александра Солженицына, написавшего в одном из романов: "Почему любовь к родине нужно переносить и на ее правительство?"."Не могу отделаться от впечатления, что те, кто сейчас набросились на Алексея Серебрякова, занимается не более как самопиаром и соревнованием, "кто из нас больше любит свою родину". Ребята, относитесь с уважением к человеку, который честен, талантлив и мужественен. Вам бы поучиться быть таким", – заявил Певцов.Он при этом отметил, что сам "не со всем согласен". https://www.facebook.com/nashacanada/videos/2038142759536310/ В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России. "До сих пор ни знание, ни дальновидность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, дерзость и хамство", – сказал он.В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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